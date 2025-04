O Lugar Comum da Generalização

Na sessão da Câmara desta semana, o vereador Rodrigo Rodrigues fez um desabafo em relação às manifestações de várias pessoas nas redes sociais sobre a celeuma causada pela prisão e posterior afastamento do vereador Joãozinho da Silveira de sua cadeira na Câmara.



Segundo Rodrigo, muitas pessoas acabam colocando todos os vereadores “no mesmo balaio”, o que também causa constrangimento a ele e aos demais edis, mesmo que nenhum deles esteja envolvido no ocorrido.



Concordo com o vereador. Fazendo uma simples análise de diversos comentários nas redes sociais, o que mais me incomoda são as generalizações descabidas, inclusive em grupos privados de WhatsApp dos quais participo.



Neste caso específico da Câmara, entendo que a sequência de eventos prejudica muito essa nova composição da Casa, mas não justifica os diversos comentários. Analisando friamente, quem vai assumir a vaga do vereador afastado é outro vereador que esteve muito próximo da cassação pela mesma conduta vexatória que, por enquanto, está afastando Joãozinho Silveira da Casa. As pessoas acabam ficando descrentes no sistema, mas é preciso lembrar que Alberi Dias obteve 488 votos, todos legítimos. Quem fez essa escolha foi a população, e não os vereadores que estão analisando a cassação ou não do edil. Quem sabe, ao invés de xingar Rodrigo, Neni, Felipe Caputo ou qualquer outro vereador, as pessoas não reflitam sobre o motivo da votação expressiva do vereador que vai assumir? A resposta está clara, e a culpa, com certeza, não é deles.



Da mesma forma, a culpa por mais uma prisão de pessoas ligadas ao governo anterior não é do delegado Vladimir e da polícia. A culpa pelas coisas não estarem acontecendo do jeito que toda a população deseja nestes primeiros 100 dias do governo não é da imprensa, que, segundo muitos, “passa pano” para Gilberto Cézar, e assim por diante. Vivemos em um momento em que precisamos achar culpados para tudo. Às vezes, o dedo apontado vai para lados que sequer estão envolvidos com o fato, mas as redes sociais não perdoam. Quando um jogador de futebol falha em um gol do time adversário, a culpa é exclusivamente dele? Na maioria das vezes, não. Há quem escalou, quem contratou e até o adversário que o induziu ao erro. Mas vai explicar isso para o tribunal das redes.



A generalização, por muito tempo, vai continuar. Infelizmente, já quero avisar ao vereador Rodrigo que ele seguirá lendo muitas barbaridades. Cabe a ele e a boa parte dos vereadores buscarem cada vez mais a excelência no que estão fazendo e ter cabeça boa para entender que o tribunal das redes é algo, infelizmente, consolidado na sociedade.