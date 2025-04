Gilberto Cezar anuncia construção do Ginásio Municipal no Canelinha

Desejo do Governo é que área da Celulose seja um futuro Ciep Municipal

O prefeito de Canela, Gilberto Cezar (PSDB), anunciou, durante seu evento sobre as ações dos 100 dias de Governo, realizado na manhã desta sexta (11), no Cidica, o local onde deverá ser construído o novo ginásio municipal de Canela.

Segundo ele, a escolha da área foi técnica e o novo espaço esportivo deve ser erguido nos fundos da Unidade de Saúde do Canelinha.

Durante o anúncio, o prefeito destacou a importância de escolher um local que permita a execução completa da obra, sem interrupções por falta de planejamento ou recursos. “Queremos uma obra que comece e termine, e só é possível se tivermos o local certo e os recursos assegurados”, afirmou Gilberto, comparando com a construção do pórtico de Canela, que até hoje se encontra embargado pela Justiça e comparando com a área da Celulose, adquirida pela educação e que, segundo ele, não pode ser usada para este fim.

A área escolhida já pertence ao município e está desvinculada de outras finalidades. Para o prefeito, o espaço permitirá a criação de um eixo de mobilidade e abrigará um complexo multiuso com ginásio, estacionamento e infraestrutura para eventos e que o projeto já está em elaboração e a expectativa é iniciar a obra ainda em 2025, após aprovação na Câmara e processo de licitação.

Gilberto também explicou que os R$ 9 milhões que serão utilizados para a construção vêm de um contrato firmado com a concessionária Corsan-Aegea, em 2024, sem impacto direto nas finanças municipais.

O prefeito acredita que o novo espaço terá capacidade para receber até duas mil pessoas.

Área da Celulose será destinada à educação

A área da Celulose, que chegou a ser cogitada para receber o ginásio, será reservada para um projeto educacional de longo prazo. O sonho do governo municipal é transformar o local em um novo CIEP Municipal, com estrutura moderna, campo, piscina e capacidade para mais de mil alunos em tempo integral. “Se adotamos a educação integral, precisamos ter escolas-modelo para isso”, defendeu o prefeito, “Canela não possui nenhuma escola modelo”.

O terreno da Celulose, adquirido com recursos do Fundeb, está entre várias áreas da cidade que o município já possui para fins educacionais, como nos bairros Santa Terezinha, São Rafael e no Distrito Industrial. No entanto, ainda não há edificações nessas áreas, e a construção de novas escolas dependerá de projetos futuros e parcerias.

Onde fica

A área, entre a Av. Cônego João Marchesi (ERS-235) e a Rua Gaspar Silveira Martins é um espaço de 38.500 m², entre os bairros Canelinha e São Lucas.

Nesta matrícula já estão construídos a Unidade de Saúde do bairro Canelinha, o CRAS Canelinha e nos fundos, duas escolas, uma extensão da escola de ensino fundamental Bertholdo Oppitz e a escola infantil Selma Port Hermann.

O espaço destinado ao ginásio fica encravado entre estas construções e uma nova rua deverá ser criada, como extensão da Rua Francisco Gasparin, ligando a mesa com a Gaspar Silveira Martins, para dar acesso ao ginásio.