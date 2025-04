O sucesso da apresentação dos 100 dias de Governo de Gilberto e Tolão

Prefeito deixou claro que, além de arrumar a casa, Administração tem metas concretas para este ano

Durou cerca de duas horas a apresentação dos 100 dias de Governo de Gilberto Cezar (PSDB) e Tolão (PDT), realizada na manhã desta sexta (11), no Cidica.

Seria possível destacar diversos pontos positivos, pois, como disse Tolão, a intenção não era desfiar um Rosário de Lágrimas, pois “sabiam as dificuldades que iriam enfrentar quando saíram para pedir votos”.

Os principais desafios, elencados por Gilberto foram a limpeza da cidade, em especial o lixo verde, a recuperação da Rota Panorâmica, a relocação dos desabrigados dos eventos climáticos de 2024, que moravam em hotéis e pousadas, projetos para revitalização do Centro de Feiras e as negociações para a permanência do Parque do Palácio para Canela.

Cezar destacou ainda o aumento de 20% nas consultas médicas oferecidas nos primeiros meses de 2025 e uma série de ações emergenciais realizadas neste período em todos as áreas da Prefeitura.

A apresentação mostrou comprometimento com o plano de governo, vencedor da eleição de 2024. “Ninguém pode dizer que não estamos trabalhando, mas trabalho sem inteligência não resulta em entrega para a comunidade”, disse o prefeito.

A reportagem da Folha esteve presente no evento e, ao longo dos próximos dias vai trazer matérias específicas sobre cada área apresentada no evento.

Abaixo, reproduzimos o material de divulgação produzido pelo Departamento de Comunicação da Prefeitura, sobre os primeiros 100 dias da nova gestão.

100 dias de governo: Canela apresenta ações e resultados que alavancam município

As ações e importantes números desenvolvidos pelas dez secretarias que compõem a estrutura municipal mostram o empenho da nova gestão com o desenvolvimento da cidade. As atividades foram abordadas pelo prefeito, que falou sobre os desafios encontrados pela nova administração e citou as execuções realizadas até aqui.

SAÚDE

A Saúde passa por uma reestruturação com o objetivo de ampliar e qualificar os serviços de saúde para a comunidade. Isto pode ser provado através de números como consultas médicas que somaram 22.172 em 2025, com um aumento de quase 20% em um comparativo com o ano anterior neste mesmo período. Além de 9.832 atendimentos de enfermagem, aumentando mais de 32% este índice. A pasta aderiu, ainda, ao Programa Mais Acesso a Especialistas (PMAE), do Ministério da Saúde, que garantiu à cidade um repasse aproximado de R$ 95 mil que será investido na ampliação dos atendimentos em especialidades como cardiologia, urologia, otorrinolaringologia e ginecologia. O mutirão em Saúde Mental e Reforço em Psicologia também já possibilita redução da fila de espera e aumento na carga horária de psicólogos nas UBS’s. “Humanizar e qualificar os atendimentos de saúde no município, gerando mais qualidade de vida à comunidade, segue sendo um dos maiores compromissos da nossa gestão”, ressalta o prefeito Gilberto Cezar.

EDUCAÇÃO

A Educação também é uma pasta de grande relevância no governo municipal e apresenta números expressivos. Atualmente 2.479 alunos estão matriculados no turno integral, sendo que 939 alunos utilizam transporte escolar fornecido pelo município. Além de 12.403 refeições serem servidas para os estudantes diariamente. Nesta gestão, a Educação tem como foco a integração e a inclusão. Desta forma, um dos avanços é que a Secretaria passou a contar com uma coordenadora de Educação Especial Inclusiva, visando proporcionar um melhor desenvolvimento e inclusão para as crianças com necessidades especiais nas Escolas do município. Uma das primeiras medidas da pasta tem sido a retomada gradual do Atendimento Educacional Especializado (AEE) nas instituições de ensino da cidade.

MEIO AMBIENTE

A causa ambiental é uma pauta que voltou com força para transformar Canela, de fato, em uma ecocidade. Entre os avanços neste início de governo na Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo está a finalização do Plano de Saneamento Básico, tão importante para que o município realize uma requalificação no sistema de drenagem, esgoto cloacal, gestão de resíduos sólidos e qualidade da água. Com o lançamento do Programa Ecocidadania, em parceria com a Secretaria de Educação, que aborda a educação ambiental tendo como base a plataforma de ação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, da ONU, a gestão pensa no fortalecimento da conscientização ambiental. Os números da pasta mostram, ainda, que só nestes três primeiros meses, foram recolhidas mais de 30 toneladas de resíduos volumosos em Canela, como móveis, eletrodomésticos, entre outros objetos nas ruas e bairros da cidade. Também teve a ampliação para 17 ecopontos de recolhimento de óleo e 50 para vidro, promovendo descarte correto e educação ambiental. A última boa notícia da pasta é a retomada, após quase um ano, da coleta de resíduos verdes — um avanço na gestão ambiental do município.

TURISMO

A cidade de Canela é conhecida por sua beleza, tradição e também por ser a Capital Nacional dos Parques Temáticos. Atualmente a cidade dispõe de uma ampla estrutura hoteleira e gastronômica contando com 55 hotéis e 110 restaurantes, oferecendo lazer e sabor aos turistas que por aqui passam. Apesar do pouco tempo, já ocorreram mudanças significativas na área turística, como a apresentação antecipada do Calendário de Eventos da cidade, que foi muito bem recebida pelo trade turístico. A Páscoa em Canela, que abre a temporada de eventos, resgata a cultura, a religiosidade e o envolvimento de toda a comunidade, preservando o lado lúdico que a data proporciona. Outro fator de destaque é o retorno do Festival de Teatro de Bonecos, que voltará a acontecer neste ano no mês de outubro, além da repaginação do tradicional Sonho de Natal, que promete contar com muitas novidades na próxima edição, e a criação da Semana dos Namorados, que acontecerá em junho. O Município retomou, também, o Observatório Turístico, em parceria com a UCS, para coleta e análise de dados estratégicos do setor. “Queremos fomentar o turismo de Canela, gerando mais empregos e desenvolvimento para a cidade”, ressalta Gilberto.

OBRAS

Investimentos na limpeza e infraestrutura da cidade também foram realizados de forma intensa, nestes 100 dias. Além das inúmeras roçadas, restaurações nos letreiros e pergolados e reformas nas Escolas do município. Somente neste primeiro trimestre houve uma grande restauração e recapeamento das vias, com a utilização de 39 toneladas de asfalto.

TRÂNSITO

Com o objetivo de tornar o trânsito mais seguro para motoristas e pedestres, a Secretaria de Trânsito realizou uma grande restauração da sinalização viária, que no primeiro momento abrangeu dois mil metros quadrados. Além da Operação Poste Limpo onde nas duas primeiras etapas já concluídas, foram removidas cerca de 3 toneladas de fios inativos dos postes nas ruas centrais da cidade. “Esta importante Operação visa proporcionar um Centro mais atrativo, belo e seguro para comunidade e turistas”, enfatiza o prefeito.

FAZENDA

Receber melhor o contribuinte também é um compromisso desta gestão. A instalação do totem digital para atendimento na recepção, com gerenciador de senhas com identificação dos serviços, tem como objetivo facilitar e desburocratizar o atendimento à comunidade. Outro passo importante realizado pela Secretaria da Fazenda neste sentido é o estudo para digitalização dos processos no atendimento.

GESTÃO PÚBLICA

E para que tudo continue em pleno desenvolvimento é necessário o investimento em gestão. E pensando em facilitar e agilizar os processos administrativos foi criado o Comitê “Simplifica Canela”, que conta com a participação de profissionais com perfil e interesse em melhoria da gestão, iniciado com a participação de secretários adjuntos e diretores e, posteriormente, com servidores de diferentes áreas e departamentos. Além do desenvolvimento do novo site oficial do Município, através do Departamento de Modernização e Tecnologia da Informação, que trará mais transparência, maior acessibilidade e comunicação eficiente com a comunidade. Além da centralização de informações sobre a administração municipal, contendo atos oficiais, serviços públicos e estrutura administrativa. A pasta também concluiu 44 admissões de concursados aprovados no concurso de 2023 e que estavam na lista de espera.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

A preocupação com a questão social também é prioridade na gestão. Dessa forma, a Prefeitura de

Canela, desde os primeiros dias de governo, acelerou a construção das casas do Loteamento Recomeçar, no bairro São Lucas, que receberá as 66 famílias canelenses que foram desabrigadas após os eventos climáticos que assolaram o Rio Grande do Sul em 2024 e causaram estragos no município. Também foi realizada a concessão de aluguel social a 26 famílias, gerando economia mensal de R$ 194.100,00 em relação aos custos com abrigos. Outra ação importante da pasta foi a ação de varredura no Cadastro Único e Programa Bolsa Família, realizando a revisão completa dos cadastros, garantindo que os benefícios cheguem a quem realmente precisa.

GOVERNO

A Secretaria-Geral de Governo também alcançou grandes feitos em 100 dias de nova administração como: a conquista de prazo e protocolo do Projeto da Rota Panorâmica no Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR), estando o processo em análise técnica junto ao MIDR; desenvolvimento e encaminhamento de projetos importantes como: Fornos da Praça, Centro Esportivo do bairro Santa Marta, reforma do Centro de Feiras, novo Caps Canelinha e UBS

Leodoro de Azevedo; conclusão de projeto e início de obras na Praça Ildo Meneghetti, no bairro

Boeira, e Rua Borges de Medeiros; fiscalização e conclusão de obras na Rua Ruy Viana Rocha, na Rua Homero Pacheco, e na Rua Presidente João Goulart. A pasta também teve atuação em conjunto com o Gabinete do Prefeito no pleito referente ao Parque do Palácio e cadastrou R$ 12.570.000 em projetos no Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para: nova Escola no bairro Santa Terezinha, Centro Esportivo no bairro São Rafael, contenção de encostas e nova UBS Canelinha/São Rafael.

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO (PGM)

A Procuradoria-Geral do Município (PGM) é um setor de extrema importância na estrutura do governo, representando judicial e extrajudicial o Município, emitindo pareceres e informações, na forma da lei, entre outras funções. Nos primeiros 100 dias de administração, a PGM reestruturou o corpo jurídico para atuar com maior eficiência e agilidade com a movimentação de pareceres em mais de 600 processos administrativos; criou a nova lei do aluguel social, com suporte à regularização e implantação do Loteamento Recomeçar; realizou a gestão jurídica de 4,6 mil processos judiciais; e fez um pente-fino nos autos de infração ambiental, impedindo a prescrição, com expectativa de receita de aproximadamente R$ 1.518,000,00.

Presença, diálogo e representatividade

Fortalecendo o diálogo e relação entre o Município de Canela, Estado e União, o prefeito de Canela, Gilberto Cezar, visitou mais de 14 deputados, entre estaduais e federais, 11 secretários estaduais, três reuniões com o governador Eduardo Leite e dois ministros de Estado.