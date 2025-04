Polícia Civil age com rapidez e prende em flagrante suspeito de ter colocado fogo em residência de idoso encontrado carbonizado em Gramado

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Gramado, agiu de forma rápida e eficiente na elucidação de um crime grave ocorrido na madrugada de hoje, que vitimou um idoso de 92 anos. O neto da vítima foi preso em flagrante pela prática dos crimes de incêndio majorado e homicídio qualificado.

A seção de investigação em diligências ininterruptas conseguiu identificar o suspeito por meio de relatos de testemunhas e reconhecimento de familiares que foi visto no entorno da casa da vítima, durante a madrugada.

O suspeito foi localizado na casa de sua companheira e detido com vestes compatíveis com as utilizadas durante o crime.

A Delegada de Polícia Fernanda Aranha representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, dada a gravidade dos fatos e o risco à ordem pública.

A ação célere demonstra o comprometimento da Polícia Civil com a apuração de crimes violentos, especialmente quando as vítimas são pessoas em condição de vulnerabilidade, como neste caso.

O investigado foi encaminhado ao presídio após os trâmites legais.

A investigação prossegue para o completo esclarecimento dos fatos.