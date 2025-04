Polícia Civil prende casal investigado por crime de feminicídio em Gramado

Na manhã desta sexta-feira (11/04/2025), a seção de investigação da DP de Gramado, em apoio à Delegacia da Mulher de Maringá/PR cumpriu dois mandados de prisão temporária de um casal suspeito de envolvimento em uma tentativa de feminicídio ocorrida naquela cidade paranaense.

A investigação foi inicialmente instaurada para apurar lesão corporal de natureza grave, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Contudo, no decorrer do inquérito, diante de novas provas e da narrativa firme e coerente da vítima, verificou-se a existência de indícios de tentativa de feminicídio.

A Delegada Fernanda Aranha ressalta que a ação integrada entre as forças policiais reforça o compromisso da Polícia Civil no enfrentamento à violência contra a mulher e na responsabilização dos autores desses crimes.

O Delegado Gustavo Barcellos, Diretor da 2 Região Policial de Gramado, enfatizou que a cooperação interestadual entre as equipes de investigação foi fundamental para o êxito na localização e prisão dos suspeitos.

A Polícia Civil reafirma sua dedicação na defesa dos direitos das vítimas e no combate à impunidade, destacando o trabalho ágil e comprometido das equipes envolvidas na operação.