A Páscoa está mais salgada: estratégias para economizar nesta data

Caro leitor, a páscoa é um período de celebração, renovação e união familiar. Mas também é uma época em que os gastos aumentam, especialmente com chocolates, peixes e outros itens tradicionais. No entanto, com educação e planejamento financeiro, podemos aproveitar essa data especial sem comprometer as finanças.

Para quem é organizado financeiramente não terá surpresas, falo isso, porque o cacau está enfrentando uma crise, com uma forte redução na oferta e um aumento significativo nos preços, o que afeta a produção de chocolate no mundo todo.

Mas para quem não abre mão do ovo de chocolate, uma estratégia econômica é comprá-lo no dia seguinte à Páscoa. A tendência é que os preços possam cair de 30 a 50%. O consumidor pode comprar uma barra simbólica para o dia da Páscoa e presentear com um ovo alguns dias depois.

Caso não queira usar essa estratégia, outra opção é comprar ovos do mesmo tamanho, mas com preços bem diferentes. É possível achar o mesmo produto em estabelecimentos distintos com uma variação de preço superior a 50%. Há uma infinidade de fabricantes e tipos com qualidades semelhantes, escolha aqueles parecidos com o que queria comprar, mas que estejam mais em conta. Se quiser economizar ainda mais, evite as marcas de grife ou de lojas normalmente caras.

Outra dica é não levar as crianças às compras, pois pode resultar em gastos maiores. Isso porque elas possivelmente vão pedir as opções mais caras, os famosinhos do momento.

Outra forma de economizar nos ovos de Páscoa é fazendo-os você mesmo. Faça as contas de quanto iria gastar com os ingredientes e utensílios e considere o tempo que vai usar. Caso ache que vale a pena, fazer as suas próprias lembrancinhas de chocolate para a data pode ser a solução para um feriado menos caro.

A Páscoa não precisa ser sinônimo de gastos excessivos. Seja criativo! Economize dinheiro e torne a experiência mais significativa, até porque precisamos sempre lembrar o real motivo desta celebração! Uma abençoada e feliz Páscoa para você e toda sua família.