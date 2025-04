Campeonato Municipal de Futsal – Veterano abre inscrições em Canela

Está oficialmente aberta a temporada do Campeonato Municipal de Futsal – Veterano em Canela. A competição é voltada para atletas com 35 anos ou mais e promete movimentar o Ginásio Municipal com partidas marcadas pela técnica, pela garra e pela experiência em quadra.

O início do campeonato está marcado para o dia 14 de maio, com a tradicional reunião para entrega das fichas de inscrição e definição do formato do torneio agendada para o dia 7 de maio. O valor da inscrição é de R$ 225,00 por equipe.

Com o objetivo de valorizar os jogadores veteranos do município e incentivar a prática esportiva em todas as faixas etárias, o campeonato é uma oportunidade para que os apaixonados por futsal sigam ativos nas competições locais.

A organização convida os interessados a formar suas equipes e garantir presença em mais uma edição do campeonato. As partidas serão realizadas no Ginásio Municipal, que volta a ser palco de grandes confrontos e reencontros entre atletas que fizeram história no futsal canelense.