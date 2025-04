Canela é divulgada no evento World Travel Market em São Paulo

Buscando fortalecer os laços com agências de viagens, operadoras e trade turístico mundial, a Prefeitura Municipal de Canela, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, marca presença na 15ª edição da WTM (World Travel Market) que está acontecendo de 14 à 16 de abril, no Expo Center Norte em São Paulo.

A secretária-adjunta, Kenia da Cunha Jaeger, está representando a cidade no evento, divulgando as belezas naturais, a rica cultura e as diversas opções de turismo que Canela oferece, como trilhas, parques, gastronomia, hotelaria e eventos culturais. “Estamos aqui nesta feira, que é um dos maiores eventos de turismo do mundo, para mostrar que Canela é um destino imperdível, repleto de experiências únicas que encantam visitantes de todas as idades”, afirma.

Ela ressalta, ainda, que além de promover os atrativos turísticos, a participação na WTM também visa estreitar parcerias e fomentar o desenvolvimento do turismo local. “Acreditamos que, ao fortalecer o relacionamento com as agências de viagens, podemos aumentar o fluxo de turistas e impulsionar a economia da nossa cidade”, explica Kenia. “A feira é uma oportunidade valiosa para apresentar Canela ao mundo e convidar todos a conhecerem de perto as maravilhas que nossa cidade tem a oferecer”, finaliza.

Foto: Divulgação