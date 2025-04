Equipe do Samu de Canela realiza ação educativa sobre atendimento das ambulâncias

Visando esclarecer a população sobre como é prestado o atendimento realizado na cidade, a equipe do Serviço Móvel de Urgência (Samu) de Canela, em parceria com a Secretaria de Trânsito e Fiscalização, realizou uma ação de distribuição de material informativo no Centro da cidade.

Na oportunidade, os servidores da entidade distribuíram folders que continham informações sobre o processo de atendimento realizado pelas ambulâncias ao acionar o 192. Saiba mais sobre como funciona:

LIGAÇÃO

O socorro começa com a ligação gratuita para a Central de Regulação de Urgência no telefone 192. Todas as ligações do município de Canela, são direcionadas para a Central localizada em Caxias do Sul.

TRIAGEM INICIAL

A ligação é atendida por uma equipe técnica também chamada de TARM (Telefonista Auxiliar de Regulação Médica), que recebe as ligações e faz as perguntas iniciais para saber o que está acontecendo e a localização mais precisa possível.

REGULAÇÃO MÉDICA

Com as informações básicas, o TARM encaminha a ligação para o médico que pede detalhes do ocorrido, definindo o melhor procedimento que podem ser apenas orientações ou acionamento de uma ambulância.

ACIONAMENTO DA AMBULÂNCIA

Após essas etapas, a equipe da cidade é acionada e se deslocam mantendo sempre contato com a central. O médico regulador é quem define a conduta e para qual local encaminhar o paciente.

> Para urgências médicas acione o Samu pelo 192.



Foto: Arthur Dias/Prefeitura de Canela

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela