Festival Cultural Kaingang celebra o legado dos povos indígenas

A aldeia Kaingang Kógunh Mág realizará o Festival Cultural Kaingang de Canela nos dias 22 e 23 de abril, neste mês simbólico para os povos indígenas. Uma série de atividades festivas e artísticas, com debates e reflexões, serão realizadas com recursos federais da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), por meio do Departamento de Cultura da Secretaria Municipal de Turismo.

O objetivo da mostra é promover trocas culturais e fortalecer as relações entre os parentes de outras aldeias, também reunindo representantes e atrações das etnias Mbya Guarani e Xokleng de Canela e São Francisco de Paula, e ainda convidados de outras regiões. “Os Festivais Kaingang são uma forma de celebração da resiliência e fortalecimento da identidade e legado dos povos indígenas, proporcionando uma experiência enriquecedora para todos os participantes e contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva”, destaca a diretora do Departamento de Cultura, Sabrina Sá.

A entrada será franca para indígenas, com cobrança de ingresso para os fóg (não-indígenas). Haverá cobrança de meia-entrada (50%) para pessoas negras, idosas, estudantes, PCDs e LGBTQIAPN+.

Para mais informações e acompanhar a programação completa, basta acessar o instagram: @kaingangcanela. No próximo dia 19 de abril é celebrado o Dia dos Povos Indígenas – uma data que reconhece a diversidade cultural dos povos originários do Brasil.

JOGOS INDÍGENAS

A Aldeia Kógunh Mág também promoverá os Jogos Indígenas de 24 a 26 de abril, uma iniciativa idealizada e produzida coletivamente por esta comunidade indígena, com apoio da Prefeitura Municipal de Canela, Secretaria de Turismo e Cultura de Canela e Departamento de Cultura de Canela. O projeto integra esporte, cultura e educação, e busca fortalecer os laços entre as populações indígena e não indígena através de três dias de programação gratuita. Os dois eventos serão realizados na aldeia Kaingang Kógunh Mág, localizada na Floresta Nacional de Canela.