Novo site da Prefeitura de Canela está no ar

Com o objetivo de trazer mais transparência e uma comunicação mais eficiente com a comunidade, o novo site oficial da Prefeitura de Canela já está no ar. Desenvolvido pelo Departamento de Modernização e Tecnologia da Informação (DMTI), da Secretaria de Gestão Pública, a nova ferramenta contém a centralização de informações sobre a administração municipal, atos oficiais, serviços públicos e estrutura administrativa.

Conforme o diretor do DMTI, Eduardo Macedo, além do novo layout ser mais moderno e com melhor visualização dos setores, o site atende 100% da Cartilha do Programa Nacional de Transparência Pública solicitada pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Dessa forma, todas as páginas das secretarias municipais e órgãos públicos apresentam a base legal, conforme exigência da entidade.

Outra informação importante contida no site são os links de emergência como Corpo de Bombeiros, Brigada Militar, Defesa Civil, entre outros. “O novo site tem uma versão bem mais prática no sentido de atualização, tornando a manutenção mais ágil. Além da nova formatação refletir melhor a realidade da Prefeitura”, ressalta Eduardo.

Para acessar o novo site acesse o link: www.canela.rs.gov.br

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela

Fotos: Arthur Dias/Prefeitura de Canela