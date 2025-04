Visitas às comunidades marcam o início das celebrações de Caravaggio, em Canela

As visitas às comunidades terão início no próximo dia 21, dando início as celebrações em honra a Nossa Senhora de Caravaggio.

Antes mesmo das romarias que reúnem milhares de fiéis, as visitas às comunidades canelenses marcam o início desta grande caminhada de devoção com celebrações que emocionam e promovem momentos de oração, reflexão e confraternização.

De 21 de abril a 4 de maio, as comunidades do interior e da zona urbana recebem a imagem de Nossa Senhora de Caravaggio juntamente com a comissão organizadora do evento. Essas visitas são parte essencial da programação, pois levam a mensagem da fé diretamente às famílias, reforçando a união da comunidade com a Igreja e promovendo momentos de intensa espiritualidade.

A tradicional Novena de Nossa Senhora de Caravaggio acontece de 12 a 20 de maio, sempre às 19h30, na Cripta do Santuário. Já nos dias 24, 25 e 26 de maio, Canela se transforma em um grande centro de devoção com as romarias: no dia 24, a Romaria dos Jovens e a Jornada Diocesana da Juventude; no dia 25, a Romaria Motorizada e de Ciclistas; e no dia 26, a emocionante Romaria a Pé, reunindo milhares de devotos em um trajeto de fé e gratidão.

Mais do que um evento religioso, a celebração de Caravaggio movimenta a cidade, fortalece o sentimento de pertencimento. É um momento de encontro entre gerações, que une cultura, história e comunidade em torno de um símbolo que representa muito para Canela e seu povo.