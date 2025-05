Prefeito de Canela se reúne com Secretário de Relações Institucionais da Presidência da República

O Prefeito de Canela, Gilberto Cezar e o Secretário de Saúde Jean Spall, participaram nesta quarta-feira de reunião no Palácio do Planalto no Gabinete da Presidência com o Secretário de Relações Institucionais da Presidência da República, André Ceciliano.

Na pauta o Prefeito Gilberto Cezar destacou as principais demandas de Canela junto ao Governo Federal, como por exemplo, as transferências de recursos federais para o Município, além de programas na área da saúde, defesa civil, Educação e infraestrutura e turismo.

“Eu acredito que Canela está se posicionando novamente no cenário político nacional com demais entes federativos, pois estamos sendo muito bem recebidos e sendo ouvidos em nossas demandas, creio que através de cooperação técnica e política iremos avançar muitos nos próximos anos”.