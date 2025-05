Escola Especial de Canela precisa de ajuda para garantir estrutura digna a seus alunos

Mesmo com mão de obra garantida, Escola Rodolfo Schlieper ainda depende da doação de materiais para concluir troca do telhado e reforma de sala

Depois de 47 anos transformando vidas por meio da educação e da inclusão, a Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Especial Rodolfo Schlieper, de Canela, enfrenta mais um desafio — desta vez, estrutural.

Há anos a escola lida com infiltrações e goteiras em diversas partes da sua estrutura: o telhado atual já não protege mais as salas de aula, corredores e o salão principal. Em dias de chuva, os espaços se tornam intransitáveis e os transtornos comprometem diretamente o andamento das atividades pedagógicas e o bem-estar dos alunos e profissionais.

Recentemente, a direção da escola conseguiu um avanço importante: a mão de obra para a reforma já está garantida. O que falta agora são os materiais necessários para que a obra possa, de fato, sair do papel.

Por isso, o Círculo de Pais e Mestres (CPM), junto da equipe diretiva, lançou um apelo à comunidade: quem puder doar qualquer quantidade de material, estará contribuindo diretamente para a melhoria da qualidade de vida dos alunos com deficiência atendidos pela escola.

O que a escola precisa neste momento

Para a construção de um novo telhado, a escola precisa da doação dos seguintes itens:

600 telhas de brasilit de 6mm, medida 2,44 x 1,10

650 vigas de madeira, medindo 3 x 15

170 metros de caibro de 8 x 16

Pregos e parafusos para fixação

Já para a reforma de uma sala de aula e do corredor, são necessários:

35m² de piso cerâmico

Cimento (em quantidade que for possível)

A equipe ressalta que os materiais podem ser doados parcialmente, de acordo com a disponibilidade de cada empresa ou cidadão.

Cada gesto importa

A Escola Rodolfo Schlieper atende estudantes com diferentes deficiências, oferecendo ensino adaptado, cuidado especializado e, sobretudo, acolhimento e dignidade.

“Essa melhoria é essencial para garantir um ambiente seguro e adequado ao desenvolvimento das atividades pedagógicas. Contamos com o apoio de todos”, destaca a diretora Joseane Almeida, que assina os ofícios de pedido de doação enviados às empresas da cidade, junto da presidente do CPM, Walkíria Prestes Machado.

As doações podem ser entregues diretamente na escola ou combinadas com a direção e o CPM pelo telefone (54) 3282-5193.

O que se constrói aqui vai além de paredes

Muito mais do que uma estrutura física, o que se espera erguer com essa campanha é um símbolo de união. Cada telha, cada saco de cimento, cada metro de madeira pode ser o que falta para que crianças e jovens com deficiência sigam aprendendo, com respeito, dignidade e estrutura adequada.

A Escola Especial Rodolfo Schlieper não pede luxo. Pede condições. E quem conhece seu trabalho, sabe que ela merece.