Mais de 1.400 m³ de resíduos verdes foram coletados no primeiro mês de reativação do serviço

Diariamente a empresa contratada recolhe cerca de 68 m³ nos bairros da cidade

Desde a reativação da coleta de resíduos verdes, reiniciada em 10 de abril pela Prefeitura de Canela, por meio de empresa contratada sob supervisão da Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo, um volume imenso já foi retirado das ruas. De acordo com a pasta, já foram recolhidos aproximadamente 1.496 m³ de resíduos verdes nos bairros da cidade, conforme cronograma de recolhimento. Ou seja, um equivalente a quase 100 caminhões cheios de resíduos coletados.

Diariamente são recolhidos pela empresa cerca de 68 m³ deste tipo de resíduo na cidade. A diretora do Departamento de Coleta Seletiva da pasta, Laci Gross, destaca que é muito grande a quantidade de lixo verde em todas as localidades. “É provável que estes resíduos estavam acumulados há mais de um ano”, analisa.

Ela ressalta, ainda, que os moradores devem respeitar o cronograma de coleta do material. “Os contribuintes só devem depositar o lixo verde para fora do seu pátio no dia determinado do recolhimento, pois é proibido a permanência destes resíduos nas calçadas, conforme o Código de Posturas do município”, orienta Laci.

Outra informação importante é que os resíduos verdes como grama, grinfa, folhas e restos de jardinagem devem estar ensacados para serem recolhidos. Já os galhos de podas e vegetação tombada devido a fatores climáticos não precisam estar ensacados para a realização do serviço.

O horário da realização da coleta de resíduos verdes é das 7h30 às 16h30. O contribuinte pode levar os resíduos provenientes de poda diretamente ao aterro sanitário localizado na Rua Otaviano do Amaral Pires no Banhado Grande, localidade do interior de Canela.

ROTEIRO PARA COLETA DE RESÍDUOS VERDES NOS BAIRROS:



SEGUNDA-FEIRA: Bairros Alpes Verdes, Santa Teresinha, Centro e Serrano.

TERÇA-FEIRA: Bairros Cedro, Leodoro Azevedo, Maggi, Luiza e Suzana.

QUARTA-FEIRA: Bairros Palace Hotel, Loteamento Central, Sesi, Eugênio Ferreira, Pinheiros e Suiça.

QUINTA-FEIRA: Bairros Boeira, Celulose, Bom Jesus, São Luiz, Ulisses de Abreu, São José, Santa Marta, Dante Bairro Hortênsias e Laje de Pedra.

SEXTA-FEIRA: Bairros: Saiqui. Jardim das Fontes, Distrito Industrial, São Rafael, Canelinha, São Lucas e Mariana.