Jantar Político-Partidário reúne lideranças e homenageia trajetória de serviços públicos em Canela e posse das Mulheres Progressistas de Canela

Na noite desta segunda-feira, o Progressistas de Canela promoveu um Jantar Político-Partidário marcado por reencontros, homenagens e importantes movimentações no cenário político local. O evento reuniu autoridades, lideranças partidárias, ex-gestores públicos, filiados e simpatizantes em um clima de união e compromisso com o fortalecimento da democracia e o futuro do município.

Com abertura solene, o cerimonial destacou a importância do diálogo e da participação coletiva como pilares da construção de um projeto político sólido e representativo. Estiveram presentes nomes de grande relevância como o Deputado Estadual Joel Wilhelm, o ex-prefeito Cleomar Eraldo Port, além de ex-vereadores, candidatos da última eleição, representantes do partido União Brasil (Federação União Progressista), como o Sr. Adriel Buss, e membros do diretório municipal do Progressistas.

Posse das Mulheres Progressistas de Canela

Um dos pontos altos da noite foi a posse do diretório e da executiva das Mulheres Progressistas de Canela, reafirmando o protagonismo feminino na política e a importância da representatividade. A nova presidente Catiani Muller, ao fazer uso da palavra, destacou os desafios e as prioridades da nova gestão.