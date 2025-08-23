Prefeitura de Canela realiza obras para melhorar espaços da Escola Barão do Rio Branco

A atual administração de Canela, sob o comando do prefeito Gilberto Cezar, tem se dedicado a realizar melhorias em cada uma das 24 escolas municipais. Uma delas é a Escola Barão do Rio Branco, no bairro Saiqui. A instituição teve todo o pátio interno, o entorno e o acesso até a entrada do prédio pavimentados com blocos intertravados (PAVS), para oferecer mais conforto aos alunos, professores, funcionários e comunidade escolar. Agora, também será instalada a cobertura do acesso, para proteção nos dias chuvosos.

Nesta sexta-feira, dia 22, o prefeito Gilberto esteve na Barão do Rio Branco para conferir as melhorias que iniciaram durante as férias de julho e foram concluídas na semana passada. “Ficamos muito felizes em ver que avançou bastante. O pátio antes era chão batido e agora está pavimentado, assim como ao redor do prédio também foi calçado, principalmente na parte em que os alunos acessam o refeitório e as salas de aula”, detalha o chefe do Executivo canelense.

A diretora do educandário, Silvana Pazini, também relatou que a escola tem aluno cadeirante e ele precisava passar com a cadeira de rodas em um local sem qualquer acessibilidade. “Hoje ele chega no portão da escola e consegue ir até a sala de aula sem dificuldades, então nos orgulhamos muito do que está sendo feito aqui!”, enfatiza a gestora escolar.

Conforme o Departamento de Manutenção da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, foram utilizados 488,52 metros de PAVS de seis milímetros e 297,26 metros de PAVS de oito milímetros no acesso principal, pátio interno e entorno da escola, além de 111 metros de meios-fios. Além de todo o calçamento da escola do Saiqui, também será instalada uma cobertura no acesso, oferecendo mais proteção contra à chuva e às intempéries à todos que chegarem.

Mais avanços estruturais nas escolas

A Escola Barão do Rio Grande foi apenas uma das beneficiadas com os investimentos feitos pelo governo municipal. Confira o que já foi feito:

– Rede de água para a Escola Machado de Assis;

– Troca do telhado das Escolas João Alfredo Corrêa Pinto e Rodolfo Schlieper;

– Nova rampa de acesso na Escola Noeli Azevedo;

– Troca dos encanamentos da Escola Bertholdo Opptiz e novo acesso entre o refeitório e a cozinha;

– Novo cercamento da Escola Ernesto Dornelles;

– Pintura e troca de pisos de salas de aula na Escola Rodolfo Schlieper;

– Calçamento da Escola Severino Travi;

– Nova passarela coberta na Escola Cônego João Marchesi.

Foto: André Fernandes/Prefeitura de Canela