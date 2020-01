Homem se suicida após balear mulher dentro de mercado, em Canela

Continua depois da publicidade

A primeira morte violenta registrada em Canela foi uma tentativa de feminicídio seguida de suicídio, por volta das 10h da manhã deste sábado (11).

Um homem de 63 anos, armado com revólver calibre .32, entrou em um mercado na Rua Júlio de Castilhos, centro de Canela, disparando quatro vezes contra uma mulher que estava na fila do caixa. Dois tiros acertaram as costas da vítima. Ele foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e Samu e levada ao Hospital de Canela. Segundo informações da Brigada Militar ela está viva, mas não se pode precisar o estado de saúde da vítima.

Mulher foi levada com via ao HCC. Homem morreu antes de chegar na casa de saúde

Na sequência, o atirador, que não tinha relacionamento com a mulher de 45 anos, se dirigiu à Rua Borges de Medeiros, esquina com a Sete de Setembro, e se suicidou com tiro na cabeça. Ele chegou a ser socorrido pelo Samu, mas chegou sem vida ao Hospital.

Informações extraoficiais dizem que ele nutria sentimentos pela vítima, chegando a persegui-la em alguns momentos.

A identidade da vítima e do atirador foram preservados pelas autoridades em razão da Lei de Abuso de Autoridade (13.869/2019).

A arma foi apreendida pela Brigada Militar.