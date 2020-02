Criminoso com antecedentes por furto e estupro foi preso em Canela

Continua depois da publicidade

O meliante possui 31 antecedentes pelo crime de furto



Na madrugada de segunda-feira (17/02), por volta das 04h20, a Brigada Militar de Canela foi acionada na Rua Padre Cacique, Bairro Centro, para averiguar a situação de um indivíduo que estaria andando por cima do telhado de uma loja.



No local os Policiais Militares realizaram buscas e após subir no telhado, encontraram o acusado escondido no forro. O autor de 19 anos possui antecedente por estupro e 31 vezes por furtos, ainda uma ocorrência de roubo. Ele foi encaminhado ao presídio de Canela.

O transgressor foi responsável pelo furto de um rádio e a bateria de um veículo do Jornal Folha de Canela no dia 23 de janeiro.



Importante destacar as palavras dos proprietários após a prisão. A vítima agradeceu o empenho dos Policiais Militares no atendimento da ocorrência, que agiram com muita cordialidade e sem medir esforços. Ela destacou que se não fosse a rápida ação da Brigada Militar teria tido um enorme prejuízo: “Pensamos nunca precisar ou que algo ruim só acontece com os outros, mas quando nos deparamos com algo assim, pessoas comprometidas e de bem fazem toda a diferença. Policiais, o meu coração está cheio de gratidão por vocês serem estas pessoas maravilhosas, excelentes profissionais e que mesmo nesta situação ruim, nos confortaram com a sua segurança. Que Deus proteja sempre o caminho de vocês, assim como de todos os teus colegas, nesta profissão árdua, mas que se tornam anjos em nossas vidas. Muito obrigado pela suas dedicações!”