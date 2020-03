Constantino divulga carta aberta aos canelenses

Continua depois da publicidade

O prefeito de Canela, Constantino Orsolin, e seu partido, o MDB de Canela, divulgaram carta aberta sobre sua absolvição em processo na Justiça Federal (leia mais), a qual, a pedido, divulgamos abaixo na íntegra:

A justiça foi feita

“Anima-te por teres de suportar as injustiças; a verdadeira desgraça consiste em cometê-las.”

A frase de Pitágoras resume a luta de quem busca a verdade quando é acusado injustamente por algo que não cometeu. Nos últimos nove anos, essa foi a minha luta.

A noite de 21 de julho de 2010 ficará marcada para sempre em minha memória e na de muitos canelenses. Ventos de mais de 124 quilômetros por hora atingiram uma parte de Canela, deixando um rastro de destruição. Desde o momento em que fui informado do fenômeno, classificado mais tarde como tornado, não medi esforços, como prefeito e como ser humano, em ajudar, dar alento e buscar soluções para reconstruir o que foi destruído em segundos.

Mas nunca imaginei que a minha dedicação e a de muitos da minha equipe, que arregaçou as mangas e trabalhou, mais tarde virasse um pesadelo.

Fui acusado com outros companheiros de trabalho de desviar recursos da recuperação dos danos do tornado; denúncias essas alardeadas por pessoas que diretamente não estavam preocupadas com a cidade de Canela, e sim ocupadas em criar fatos que pudessem atingir minha integridade. Em 2011 e 2012, uma onda de notícias inverídicas, incluindo um “famoso CD distribuído em diversas casas, me chamado de ladrão e chefe de uma quadrilha”.

A notícia caiu como uma bomba sobre a minha vida pessoal e profissional. Já estava há mais de dois anos como prefeito, condição que me colocou exposto a diversas manifestações públicas totalmente injustas e arquitetadas. Foram anos em que toda a minha vida como professor e idealizador de grandes revoluções que mudaram a vida de muitos foi colocada de canto. Tudo para que agressões morais e injustas apagassem minha história e me colocassem como um homem corrupto, como muitos na época me chamavam.

Foram dias muito difíceis da minha vida. Se de um lado me emocionei ao ver a emoção de alguns que comigo sentiram o golpe da injustiça, de outro me assombrava a ideia de que aquelas pessoas tão próximas, que confiavam em mim, pudessem, lá no fundo, achar que eu tivesse mesmo feito algo de errado! Pensei muito no meu pai, que lá em Encantado sempre se orgulhou de toda a criação que me deu, de encontrar os amigos e ler em voz alta as notícias boas a meu respeito no jornal, pelas grandes obras morais e físicas que estávamos fazendo por uma cidade respeitada em todo o Brasil.

Foi doloroso assistir aos noticiários, ver minha imagem sendo ridicularizada e ler comentários cruéis e ver agressões verbais a minha esposa, filho e amigos próximos. Lembro que, ao passar o cargo ao prefeito eleito em 2012, e ao sair pela porta da frente da prefeitura de Canela, aos gritos me chamavam de “ladrão, quadrilheiro, corrupto” e outros nomes que, graças ao bom Deus, nunca fizeram parte da minha vida moral e religiosa.

Acredito que muitos no meu lugar não aguentariam a pressão e o descaso que vivi. Foram meses de muita angústia, humilhação e dor.

Além do apoio da minha família e dos meus melhores amigos, o que me manteve firme foram a minha CONSCIÊNCIA e a minha FÉ; fé na minha mãezinha de Caravaggio. Quantas vezes me ajoelhei aos domingos a seus pés, la no santuário, suplicando a ela sabedoria e direção! Quantas vezes pedi a Jesus Cristo força e que não me deixasse só! Eu sabia que era inocente, por isso em nenhum momento perdi a esperança.

Como professor e homem que sempre batalhou pelo melhor de uma comunidade, que sempre buscou o melhor pra os mais necessitados, que sempre usou a educação como arma para a evolução, eu tinha o dever de mostrar que existe justiça. O tornado que havia aberto uma lacuna na minha vida e na minha história um dia iria passar e novos tempos iram surgir.

Lancei mão da minha vida em família, pessoal, profissional, e decidi levantar a cabeça e perseguir a verdade, acreditar novamente na bondade das pessoas e em seus sonhos de viver dias melhores. Não descansei, bati de porta em porta, escutei, compartilhei e vivenciei a ânsia de um povo que nutria sonhos que pudessem se transformar em realidade.

O resultado veio no ano de 2016, quando mais uma vez acreditei que a justiça divina é maior que a justiça humana, e o começo de uma nova jornada me colocou novamente como PREFEITO DE CANELA, dando-me a oportunidade de mudar o rumo da história desta cidade – agora, com a liberdade de ser um líder que junto com homens e mulheres de bons costumes podem transformar e trabalhar para fazer de Canela um lugar de ser feliz.

Durante estes três anos, é notória a mudança que esta cidade passou. Pacificamos a política, revolucionamos a economia, a autoestima, a infraestrutura da cidade; investimos incansavelmente da Educação e na saúde, e levamos esta linda Canela paixão natural para o mundo.

Mas Deus é bom o tempo todo. Na última sexta-feira, dia 28 de fevereiro de 2020, às 9 horas da manhã, em meu gabinete, onde estava reunido com meus secretários para assuntos gerais, minha advogada dra. Simone Camargo me interrompe em uma ligação que mudaria naquele momento a minha vida. Reintegrando toda dignidade e honra a mim, a minha esposa e ao meu filho, garantindo o alívio e a alegria que só senti com o nascimento dos meus netos.

A advogada anunciou que a Justiça determinou o arquivamento das investigações a meu respeito, assim, nas palavras do magistrado: “Ante o exposto, julgo improcedente a denúncia proposta pelo Ministério Público Federal para absolver o réu Constantino Orsolin, dê-se baixa e arquive-se”. Graças a Deus e ao trabalho competente da minha advogada, dra. Simone Camargo; do dr. Luiz Fernando Tomazzeli e do secretário Vilmar da Silva Santos, posso virar aquela triste página da minha vida!

É mais que uma vitória pessoal. Isso demonstra que o cidadão acusado injustamente não precisa se desesperar. Seus direitos serão respeitados e a verdade vai aparecer. Quero agradecer a todos os amigos e familiares que estiveram ao meu lado neste que foi um dos episódios mais difíceis da minha vida.

Como diz o ditado, “o que não nos mata nos fortalece”. Obrigado a cada um que confiou em mim e no meu trabalho e viveu comigo a mesma angústia. Podemos acreditar na Justiça!

O tornado passou, a paz voltou e a justiça prevaleceu. A luta continua, com mais ardor, paixão e sonhos!

Constantino Orsolin, cidadão, professor e prefeito de Canela.