Coronavírus: Coopec anuncia suspensão das aulas e rede estadual para na quinta (19)

O governador do Estado Eduardo Leite informou em coletiva de imprensa, nesta segunda-feira (16), que as atividades na rede estadual de ensino estarão suspensas a partir de quinta-feira (19). Ainda nesta terça (17) e na quarta-feira (18), as equipes serão orientadas para a suspensão sem prejudicar as famílias que dependem das escolas, inclusive em termos de alimentação, disse Leite.

Outra medida em andamento é o encaminhamento de servidores públicos com mais de 60 anos e gestantes para home office, assim como aqueles com doenças crônicas. A exceção fica por conta de servidores da segurança e da saúde.

Assim como o Colégio Marista Maria Imaculada, a Coopec, da rede particular de ensino de Canela anunciou que as aulas estão suspensas a partir desta terça (17/03) até o próximo dia 31.

