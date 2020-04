Quem são as empresas canelenses e o que representam na economia da cidade?

Continua depois da publicidade

Levantamento mostra que a maioria das empresas são micro ou empreendedores individuais

Compre do pequeno, compre e utilize serviços locais. Mais do que apelos para estimular empreendedores locais, ações nesse sentido são hoje imperativas para a sobrevivência de uma grande parcela da população e também para a economia da cidade, fortemente abalada pela crise do coronavírus.

De acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), os micro e pequenos negócios representam 99% do total de empresas no Brasil.

As pequenas companhias são as que mais geram emprego no Brasil com carteira assinada, somando 54% dos empregos formais do país. O comércio concentra a maior parte das empresas, somando 41%. Além disso, é o setor de serviços que mais emprega mulheres. Os dados divulgados mostram que de 7,3 bilhões de mulheres empregadas nas micro e pequenas com carteira assinada, 53% estão nas empresas de serviço.

Segundo secretário Municipal de Governança, Luciano Melo, as receitas da Prefeitura retratam a força de trabalho da cidade. Luciano não confirma, mas há expectativas que mais de 30% do orçamento previsto da Prefeitura de Canela não se realize, em razão da pandemia de Covid-19.

Além disso, muitos recursos que estavam sendo investidos em outras áreas, como eventos, estão sendo repassados para a saúde, como explicou o secretário Municipal de Turismo e Cultura, Angelo Sanches, à reportagem da Folha.

Mas, como é a economia canelense e como isso pode mudar com o coronavírus?

Os números do Sebrae que abrem esta matéria não são tão distantes dos números de Canela. O secretário Luciano Melo afirmou que o orçamento projeto da cidade para 2020 é de R$ 209 milhões. Destes, o ISS – Imposto Sobre Serviços, representa 8,70 %, ou seja R$ 16.739.438,36.

Já o ICMS, o imposto sobre vendas, representa 8,12% do previsto no orçamento: R$ 15.702.718,74. Já o ITIBI – Imposto sobre Transmissão de Bem Imóveis, que representa parte da movimentação da construção civil, está previsto em R$ 7.421.852,91.

Juntos, os três impostos representam mais de 19% das fontes de receitas da cidade de Canela. O IPTU representa 20% das receitas do Município e é outro imposto que deve sofrer queda na arrecadação.

Os percentuais dos impostos, representam a força de cada seguimento em nossa economia.

Quantas e quais são as empresas canelenses?

Segundo o banco de dados da Prefeitura Municipal de Canela, existem 2.185 CNPJs ativos na cidade, destes, 390 são autônomos, 80 são artesãos e 1501 são MEIs, que podem ter até uma pessoa empregada.

Outro dado importante é que deste universo de empresas, pouco mais de 300 possuem mais de cinco colaboradores.

Utilize os serviços e comércios locais

O presidente nacional do Sebrae, Carlos Melles, defende que as pessoas comprem produtos e utilize serviços durante a pandemia da covid-19 de pequenos empreendedores. “Nesse momento tão difícil de combate ao coronavírus, o Sebrae tem estimulado, de maneira vigorosa, a população a comprar de pequenos negócios. Vem apoiar o comércio e o serviço local, perto de suas casas”, disse.

Com o fechamento de alguns comércios e serviços considerados não essenciais nas cidades que estão em quarentena, comprar de pequenos negócios pode ser uma solução, uma vez que há disputa de produtos e prateleiras vazias, muitas vezes, em grandes redes varejistas.