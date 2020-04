Auxílio Emergencial deve ser solicitado diretamente pelos canais da Caixa

Continua depois da publicidade

A Secretaria Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação informa à população que a solicitação do Auxílio Emergencial disponibilizado pelo Governo Federal deve ser feita diretamente pelos canais oficiais da Caixa Econômica Federal.

Os cidadãos que possuem direito ao benefício de R$ 600,00 devem fazer o cadastramento no site https://auxilio.caixa.gov.br/#/inicio , ou pelos aplicativos https://apps.apple.com/br/app/caixa-aux%C3%ADlio-emergencial/id1506494331 (APP iPhone) e https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.caixa.auxilio (APP Android).



CENTRAL DE ATENDIMENTO

A Caixa Econômica Federal também disponibiliza uma Central de Atendimento pelo telefone 111. A orientação é de que as pessoas não se desloquem de suas residências para efetuarem o cadastro. Quem não tem acesso à internet, computador ou celular, deve procurar a Caixa Econômica Federal ou Casas Lotéricas para efetuar o cadastramento para recebimento do Auxilio Emergencial.

BOLSA FAMÍLIA

Quem recebe Bolsa Família poderá ser beneficiado com o Auxilio Emergencial, desde que este seja mais vantajoso. (Para quem recebe Bolsa Família o valor entrará direto no cartão, dentro do calendário de pagamento).

Quem tem dúvida se está no Cadastro Único, deve contatar os telefones 0800 726 0207 e/ou telefone 121 para consulta. Além disso o próprio sistema acusará caso já esteja incluso no CADÚNICO.



MAIS INFORMAÇÕES

Para mais informações a Secretaria de Assistência Social de Canela está disponível pelo telefone 3282-5140, ou ainda nos seguintes contatos: CRAS Canelinha – 3282-5111 e (54) 99154-6401; CRAS Santa Marta – 3282-5110 e (54) 99141-3739 e Cadastro Único – (54) 9.9214-2688.