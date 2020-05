Canela – Secretaria de Meio Ambiente pede colaboração da comunidade para economia de água

Continua depois da publicidade



Diante do quadro de estiagem prolongada a Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo e Mobilidade Urbana solicita a comunidade canelense que evite o desperdício de água nas atividades de limpeza e conservação.

O baixo nível das barragens e a falta de perspectivas de chuvas que possam repor os volumes das barragens indica a necessidade de adoção de medidas preventivas para evitar o racionamento.

No final de semana, a equipe da Secretaria de Meio Ambiente realizou vistoria no Sistema de Barragens e no próprio Rio Caí, registrando a gravidade da situação.

Segundo o Secretário Jackson Muller é importante que toda a comunidade colabore com medidas simples para evitar o desperdício de água.

Barragem do Blang

Rio Caí

Rio Caí

1. Tome banhos rápidos

Uma ducha de 15 minutos gasta 135 litros de água, segundo a Manaus Ambiental. Ademais, banhos rápidos de 5 minutos são suficientes para garantir tanto a limpeza quanto a economia de água.



2. Feche o chuveiro sempre que possível

Nos intervalos do banho: na hora de ensaboar o corpo ou lavar os cabelos, feche o chuveiro e só abra no momento do enxágue. Isso pode diminuir o consumo de 180 para 48 litros por banho, segundo dados de pesquisas realizadas pelas empresas de distribuição de recursos hídricos.



3. Preste atenção e elimine vazamentos

Verifique se seu vaso sanitário, ducha, torneiras ou chuveiro não apresentam vazamentos. Por menores que sejam, como no caso do gotejamento das torneiras, ao final de um período longo (como um ano) os valores desperdiçados são consideráveis.



4. Use a descarga com consciência

Se você ainda não possui uma descarga ecológica com duplo acionamento, você pode controlar o tempo e a pressão exercidos sobre a descarga. Vale ressaltar que esse sistema pode ser instalado tanto para descargas na parede quanto para caixas acopladas. As válvulas comuns gastam, em média, 12 litros por descarga em vasos sanitários com caixas acopladas e 10 litros nos casos em que há válvulas nas paredes. Pela tecnologia do duplo acionamento gastar 3 ou 6 litros, dependendo do botão acionado, ela é a mais recomendada por especialistas para quem quer economizar água.



5. Limpe pratos e panelas antes de lavar

No caso de fundo de panelas com sujeiras mais difíceis de serem retiradas, é importante tirar os restos de comida das louças e deixá-las de molho antes de lavá-las. Dessa maneira, fica muito mais fácil higienizar as louças, o que contribui para a economia de água.



6. Lave roupas com menor frequência

Evite lavar roupas constantemente. Se a sua frequência de lavagem é alta, provavelmente, você escolheu o modelo errado para sua demanda. Assim como um solteiro não deve ter uma máquina de 17kg (já que demoraria quase um mês para enchê-la), uma família de 5 pessoas deve optar por um modelo maior e usá-lo apenas uma vez por semana, ao invés de um com baixa capacidade para usar quase que diariamente.



7. Não lave a calçada e evite lavar carro com frequência

Evite lavar a calçada. Apenas passe uma vassoura ou, se precisar mesmo lavar, use água proveniente de alguma fonte de reuso, como água oriunda do banho, da banheira do seu filho ou das chuvas. Essa regra serve também para a lavagem do carro ou para regar as plantas.



8. Cuidado com a caixa d’água

É importante manter a caixa d’água tampada e em local arejado para diminuir a evaporação da água. Faça a limpeza a cada seis meses para evitar acúmulos de resíduos. Reutilize a água ao descartar.



9. Reutilize as águas servidas

Existem várias formas de captar e reutilizar água. Você pode capturar a água do ar condicionado, da máquina de lavar, do banho, banheira do bebê, das chuvas etc. Para armazenar essa água você pode usar baldes, bacias e, até mesmo, piscinas infantis daquelas infláveis ou de lona. Além disso, você pode comprar uma caixa d’água extra e armazenar esse volume de água para tarefas domésticas, lavagem de carro, aguar as plantas, banhar o cachorro, entre outras utilidades.



10. Instale equipamentos para captação da água da chuva

A Secretaria sugeri a construção de cisterna para captação de água da chuva. Saiba mais em

http://www.sempresustentavel.com.br/hidrica/minicisterna/minicisterna.htm

Fotos: Jackson Muller/Secretaria de Meio Ambiente

Baixe as informações em PDF!

https://portaldafolha.com.br/wp-content/uploads/2020/05/Economia-de-Água.pdf