Canela – Assistência Social entrega kit moradia a aposentada

A Secretaria Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação realizou a entrega, no final da manhã desta quarta-feira (3), de um “kit moradia” para a senhora Orzelina dos Santos, na entrada para o bairro São Luiz. A Aposentada morava com a filha Cleusa Maria e o neto em uma casa consumida por um incêndio ocorrido no dia 15 do mês passado.

Na ocasião, a assistente social Aneline Schmitt havia elaborado um laudo para apurar as reais necessidades da família. O documento verifica as condições da família contemplada e serve para o poder público prestar contas da aquisição do kit que será usado na construção de uma nova casa, de 5,40m por 5,40m, com banheiro. O benefício é garantido pela lei municipal nº 1.634 a famílias em vulnerabilidade social.

Segundo o secretário Osmar Bonetto, que conferiu a entrega com Aneline e seu adjunto Gilmar Ferreira, o proprietário deve arcar com a mão de obra para edificação. “É uma situação difícil para uma família, mas ainda bem que ela reuniu todas as condições para se enquadrar e ter um novo imóvel com a ajuda do poder público”, diz Bonetto.

Foto: Márcio Cavalli