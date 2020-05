Incêndio consome residência no bairro São Luiz, em Canela

Continua depois da publicidade

Os Bombeiros de Canela trabalham para conter as chamas de um incêndio que consume uma casa de madeira, na Rua Rui Viana Rocha, logo após a ponte que leva ao Bairro São Luiz, agora, por volta das 10h25min da sexta (15 de maio).

O repórter Filipe Rocha está no local e informa que existem pelo menos três residências no mesmo terreno. A primeira casa já foi praticamente consumida pelo fogo e os Bombeiros tentam evitar que as chamas atinjam as outras moradias.

Até às 10h38min, os relatos são de danos materiais, apenas. Informações preliminares dão conta que no local morava um casal de catadores e alguns materiais inflamáveis estavam na casa.



Imagens: Filipe Rocha