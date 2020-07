Pegue e leve, telentrega e drive-thru estão permitidos na bandeira vermelha

Continua depois da publicidade

Canela e Gramado estão novamente em bandeira vermelha, conforme o governo do Estado, que divulgou, nesta segunda-feira (13/7), o mapa definitivo da décima rodada do Distanciamento Controlado. Isso significa que comércios e serviços não essenciais não poderão funcionar presencialmente no período de 0h desta terça (14/7) até as 23h59 da próxima segunda-feira (20/7).

Mudança de protocolo

A pedido de diversas regiões, foi feita uma mudança no protocolo da bandeira vermelha para o funcionamento do comércio varejista não essencial, passando a ser autorizado os formatos pegue e leve (take away) e o drive-thru, além da telentrega e e-commerce que já estava permitido.

“Diante da situação que temos observado com um início de estabilização das internações e pelo aumento de regiões em vermelha, vemos como uma maneira de preservar economia sem aumentar muito o risco à população”, disse o governador.