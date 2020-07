Distanciamento Controlado: Canela e Gramado seguem na bandeira vermelha

Continua depois da publicidade

O governador do RS, Eduardo Leite (PSDB), utilizou, mais uma vez, uma “live” na tarde desta segunda (13), para atualizar as informações sobre o novo coronavírus (Sars-CoV-2), no Estado.

Durante a transmissão, foi divulgado o mapa definitivo do Distanciamento Controlado, após os 63 recursos interpostos por prefeituras e associações de municípios.

Após 30 minutos após o horário anunciado, Leite iniciou dizendo que o Estado já deve ter mais de 1000 mortes, assim que os dados forem atualizados. “Diante do número de habitantes, o número pode parecer estatisticamente baixo, mas, aquelas pessoas que perderam alguém querido, é 100%”.

Porém, o governador, de posse dos dados desta semana, acredita num “tendência de estabilização de ocupação de leitos de UTI”.

Bandeira Vermelha

A macrorregião de Caxias, à qual pertencem Canela e Gramado, segue na bandeira vermelha.

A região de Taquara, a qual pertence São Francisco de Paula, também segue em bandeira vermelha.

Com isso, no período de 14 a 20 de julho, os comércios e serviços não essenciais não poderão funcionar nestas cidades, incluindo Canela e Gramado.

As regiões de Cruz Alta, Santo Ângelo, Santa Cruz do Sul e Erechim tiveram seus pedidos de reconsideração aceitos.

São então 10 regiões, ou seja, 286 municípios considerados de alto risco de contaminação, porém, destes, 149 podem adotar a bandeira laranja por não terem tido óbito nem hospitalização e óbitos por Covid-19, nos últimos 14 dias, o que é o caso de Nova Petrópolis e São Francisco de Paula.

R$ 544 milhões do Governo Federal, mas só R$ 56mi para saúde

Também foi divulgado que o RS recebeu, hoje (13), o valor de R$ 544 milhões referentes a segunda parcela do auxílio do Governo Federal. Desse total, R$ 487,5 milhões são para uso livre, para amenizar os impactos da arrecadação. E R$ 56,8 milhões têm como destino exclusivo as ações de saúde e assistência social para combater a pandemia de Covid-19.

Novos leitos

O governador falou da ocupação dos leitos de UTI e reclamou de quem fala que os números da pandemia são baixos. “Não há números bonitos para nenhum dos lados, se por um lado temos números altos da doença, por outro lado temos alto número de pedidos de seguro-desemprego”.

Leite mostrou números que houve um recuo no pedido do seguro, mas, comparando com o mesmo período do ano passado, o aumento foi de 25% nos pedidos.

Além disso, 73 novos leitos de novos leitos de UTI foram abertos nesta semana, representando aumento de 75% de leitos em relação a março deste ano, sendo 1630, contra 933 do início do ano. “Isso é determinante para que o sistema de saúde não tenha colapsado no Estado”, disse o Governador. 103 respiradores estão sendo recebidos do Governo Federal.

A estratégia do Governo do Estado, de se utilizar de transmissões ao vivo, apresentadas por Leite e com a participação de seus secretários já começa a ser questionada por parte da sociedade, que acredita que a velocidade da informação seria maior se simplesmente o resultado das análises dos dados fossem publicados na página do Governo na internet e distribuído à imprensa.

Fotos: Reprodução