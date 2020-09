SE NÃO SABE POR ONDE COMEÇAR, INICIE PELA ORGANIZAÇÃO • Juliana Alano #9

Continua depois da publicidade

Caro leitor, tenho me deparado com muitos clientes que sofrem com a desorganização. Muitos tem dificuldade de planejar como irão gastar seus recursos financeiros e principalmente o seu tempo, a consequência normalmente é a desordem e a bagunça generalizada.

Você quer saber seu nível de organização? Olhe para sua gaveta de meias no guarda roupa. As pessoas que são organizadas têm mais facilidade de focarem nas tarefas que precisam executar e obtém melhores resultados.

Se quiser dar o primeiro passo para organização financeira faça primeiro a organização do seu espaço físico, é um ótimo exercício para iniciar a criar um hábito saudável em sua vida. Não se tem eficiência no meio da desordem, os boletos se perdem, paga-se juros por atraso, tudo se torna prioridade porque precisa ser feito agora.

Sabe aquelas contas que você recebe mensalmente? Luz, água, IPTU, telefone, internet, fatura do cartão, seguro, prestação do carro, dentre outras, relacione as datas do pagamento, pague-as em dia e após pagas o lugar delas são dentro de uma pasta e não atiradas na gaveta, no porta luvas do carro, e por aí vai. Não ri que eu sei que você faz isso!

Não foi uma nem duas vezes que eu precisei buscar algum documento e sabia exatamente onde procurar. Organização nos traz uma sensação boa, não gera estresse e preocupações desnecessárias, principalmente na hora de levar para o seu contador os documentos para declaração de imposto de renda.

Na empresa funciona da mesma forma, é necessário ter processos, organização do espaço físico. Você já ouviu falar do programa 5S? Todas as crianças deveriam aprender isso desde de cedo. O método 5S me ensinou a ser uma adulta organizada hoje, o que também me permite ter propriedade em ensinar meus clientes como ser eficientes com seus recursos principalmente os financeiros.

Se esse ano não for para COLHER, aproveite para PLANTAR. Comece cultivando o bom hábito da ORGANIZAÇÃO!