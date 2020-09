Gramado – Polícia Civil prende autor de homicídio ocorrido no centro da cidade

Gramado – Polícia Civil prende autor de homicídio ocorrido no centro da...

Na manhã de hoje (17), a Polícia Civil prendeu, preventivamente, o autor do homicídio que vitimou Vinicius da Neves, crime ocorrido no dia 10 de julho deste ano, no Centro de Gramado, durante briga que se iniciou na Rua Coberta. (Relembre o caso aqui!)

A prisão foi realizada na cidade de Rolante, na residência de familiar do suspeito. A investigação apurou que o homem preso hoje foi o autor do golpe de faca que vitimou fatalmente Vinícius.

Conforme o Delegado Gustavo Celiberto Barcellos, titular da Delegacia de Polícia de Gramado, ainda resta prender o outro suspeito de envolvimento no crime, contra o qual também há mandado de prisão preventiva. Diligências neste sentido estão sendo realizadas, mas, por enquanto, seu paradeiro é desconhecido da Polícia.

A ação que resultou na captura do investigado foi realizada pela Delegacia de Polícia de Gramado, responsável pelas investigações, em conjunto com a Delegacia de Polícia de Rolante, que ainda prestou apoio na coleta de depoimentos e levantamento do endereço onde foi localizado o suspeito. Após os tramites legais, o investigado foi recolhido ao sistema prisional.