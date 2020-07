Homicídio em Gramado: vídeo mostra o momento da briga na Rua Coberta

Continua depois da publicidade

O quarto homicídio do ano em Gramado aconteceu na noite desta sexta (10), quando Vinícius das Neves, 24 anos, levou diversos golpes de faca. Segundo o delegado de Gramado, Gustavo Barcellos, a princípio na região do tórax, mas a perícia irá definir qual foi o tipo de arma branca utilizada, quantos e onde foram os golpes.

Neves não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Barcellos ainda informou que uma segunda pessoa também foi atingida no braço e nas mãos. Ela está hospitalizada e passaria por procedimento cirúrgico. O nome das vítimas não foi confirmado pela Polícia Civil, que desde ontem, ao saber do fato, trabalha no esclarecimento, circunstâncias e autoria.

“Posso informar que as investigações estão adiantadas e já temos uma linha traçada sobre possível motivação, não descartando outras hipóteses que surjam no curso das investigações”, disse Barcellos.

Um vídeo de câmeras de segurança mostra que diversas pessoas se envolveram em uma briga, na Rua Coberta, que acabou culminando nas facadas. Não está descartada a participação de tripulantes de um veículo preto, com placas de uma cidade do Vale do Paranhana.

O jovem de camisa branca é o que está armado e disfere os golpes. Neves seria um dos homens de casaco preto.

Imagens: Reprodução