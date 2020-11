SÓ CRIAMOS EMPATIA POR AQUILO QUE VEMOS • Juliana Alano #18

Continua depois da publicidade

Caro leitor, muitas pessoas não dão a devida importância para o novo Corona Vírus, como não vemos ele, é muito mais difícil de assimilarmos as suas consequências. Da mesma forma acontece com nossas finanças, aquilo que não enxergamos ou não queremos enxergar, fica em segundo plano.

Não foi uma nem duas vezes que meus clientes me disseram que tinham medo de ver seus números, afirmam que aquilo incomoda, mas o sentimento de culpa pela negligência fazia com que fugissem do assunto. Uma cliente mostrou suas planilhas financeiras e ao lado delas estava escrito JESUS, ela me explicou que quando as coisas estavam feias somente Ele para ajudar.

Fugir, não querer ver, não buscar solução efetiva para a cura da dor, só vai fazê-la ficar ainda maior. Então, até quando você vai deixar suas finanças escondidas? Até quando você vai passar por ela e não olhar com atenção? Vou te dar um exemplo bem prático. Aquela anuidade de cartão de crédito ou mensalidade da conta bancária que você optou por ter mais do que uma. Se o valor for de R$100,00 por mês são R$1.200,00 que você não viu passar pelas suas despesas, em 10 anos vai muito dinheiro embora, não é verdade?

Este foi só um dos milhares de exemplos que poderiam ser citados, como os gastos com estacionamento, pedágio, cafezinho, lanche da tarde, juros, dentre outros.

Comece a dar valor para seu dinheiro, gaste com consciência, afinal ele foi feito para gastar. Mas não antecipe sonhos, planeje, organize, permita-se viver uma vida com qualidade através de suas finanças.

ABRA os olhos e olhe com muita ATENÇÃO para o que você está fazendo com seu suado DINHEIRINHO. Aí a EMPATIA por ele aparecerá, eu aposto com VOCÊ!