PRECISAMOS DE ESTRATÉGIAS PARA CONQUISTAR O QUE DESEJAMOS • Juliana Alano #23

Caro leitor, você já deve ter ouvido falar de Warren Buffet que é um dos investidores mais importantes do mundo e uma das pessoas mais ricas do planeta. Existe 5 frases dele que eu gosto muito de destacar:

• Nunca dependa de uma única fonte de renda. Faça investimentos para criar uma segunda fonte.

• Se você comprar coisas que não precisa, logo você terá que vender coisas que precisa.

• Nunca teste a profundidade do rio com os dois pés.

• Nunca coloque todos os ovos em uma mesma cesta.

• Não economize o que resta de seus ganhos, gaste o que sobra de suas economias.

Tanto na vida financeira pessoal como na vida financeira empresarial precisamos de estratégias para conquistar o que desejamos. E uma ótima estratégia é aprender a controlar o orçamento familiar, sem dúvida alguma, é algo fundamental, mas para isso é necessário a participação de todos os integrantes desta família e uma boa dose de conversa e paciência. Estamos em um momento muito oportuno para sentar com a família toda e planejar o orçamento familiar para o próximo ano.

Sabemos que cada integrante da família possui seus sonhos, e que almejam que se tornem realidade, mas para isso acontecer, é necessário criar metas claras, e que na maioria das vezes, essas metas, precisam de recursos financeiros para se realizarem.

Quando a família conhece os objetivos de cada membro e está unida em um único objetivo maior em benefício de todos, as chances de sucesso é muito maior.

O primeiro passo é preciso controlar as entradas e as saídas, ou seja, ganhos e despesas, que a família possui e estipular um teto.

Inicie organizando todo tipo de despesa que a família tem, desde as despesas de valores fixos até as de valores variados. Não esqueça de colocar no orçamento também, despesas que variam o valor de mês para mês, as chamadas despesas sazonais, como: água, luz, telefone, etc.

Para finalizar a organização do orçamento familiar, inclua no seu orçamento um teto para despesas eventuais, como gastos pessoais. Essa reorganização do orçamento familiar é formada a partir de como olhamos para nossas despesas e como entendemos o seu funcionamento, se são originadas por desejos desnecessários ou essenciais. Inicie 2021 FOCADO na realização dos seus SONHOS.