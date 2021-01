QUERO MUDAR MINHA REALIDADE FINANCEIRA • Juliana Alano #25

Continua depois da publicidade

Caro leitor, 2021 deu suas boas vindas e tudo recomeçou. O início do ano trouxe consigo o peso de FAZER e SER diferente, principalmente em relação a conquista dos nossos sonhos, o que normalmente envolve dinheiro.

• SIGA A JULIANA NO INSTAGRAM

Falar de sonhos é muito fácil, difícil é falar de finanças, principalmente dentro de casa, com a família já é complicado quem dirá com os amigos. Mas pensem comigo, como mudar a realidade de uma nação com mais de 60% das famílias endividas para educadas financeiramente, sem falar de dinheiro?

Acredito que as pessoas não falem de dinheiro porque cresceram com a cultura de que isso pode parecer algo ruim, se você mostrar ou falar que tem, pode parecer arrogante, o contrário, parecer um fracassado. E para mudar essa realidade, somente o conhecimento.

• ACESSE O SITE DA COLUNISTA CLICANDO AQUI!

Antes de ser educadora financeira eu passei 15 anos da minha vida estudando para ser a melhor consultora empresarial que pudesse ser. Estudiosa e apaixonada pelo novo, minha área de pesquisa no mestrado foi inovação. Fiquei pensando por muito tempo o que seria uma dificuldade em comum das pessoas e que mudaria completamente sua qualidade de vida se fosse resolvida, foi assim que descobri a educação financeira.

Saibam que não foi nada fácil levantar a bandeira da educação financeira, encarar o preconceito de ser uma mulher trabalhando em um universo até então dito masculino. Segundo, um problema que todos querem mudar, mas o receio de expor suas dificuldades fala mais alto e terceiro e não menos importante, abordar um assunto que até pouco tempo não se aprendia nem em casa muito menos na escola.

• Leia também a coluna da semana passada!

O que posso afirmar com toda certeza do mundo é que a realidade só muda quando você tem conhecimento e domínio sobre o assunto. Então para você que quer mudar sua realidade financeira seja ela qual for, você precisa estudar sobre finanças.

Como já dizia Carlos González Pecotche, o CONHECIMENTO amplia a vida. Conhecer é VIVER uma realidade que a ignorância impede DESFRUTAR.