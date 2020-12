FÉRIAS X FINANÇAS DEPOIS EU RESOLVO • Juliana Alano #24

Continua depois da publicidade

Caro leitor, hoje escrevo esta coluna em um lugar lindo de SC, na cidade onde nasci e que normalmente passo as férias com minha família. E você já saiu para viajar? Está curtindo em casa ou está trabalhando?

Para quem resolveu sair de férias é um momento que costumo dizer, delicado para as finanças, pois as pessoas normalmente não se organizam, passam tudo no cartão em várias parcelinhas e a fatura quando chega é um verdadeiro momento de horror.

Eu concordo que é uma época de festividade e que é difícil segurar o orçamento. As crianças querem comprar tudo, os grandinhos também, porém gastar mais do que se pode, é um convite para entrar mais um ano endividado.

Se você não se organizou para gastar, não gaste! Lembre-se que tem IPVA, IPTU, material escolar e tudo mais que vem junto com o ano novo. Agora se você se organizou e sabe quanto pode gastar, procure ficar dentro do orçamento.

O ser humano é imediatista por natureza e abre mão de uma qualidade de vida extraordinária no futuro, por um prazer imediato. É difícil abdicar de bons momentos quando a sua mente diz bem alto – Eu mereço! Afinal você trabalha o ano todo, rala muito e realmente merece uma vida feliz.

O que ninguém te conta é que a vida que você tanto deseja exige muito mais de você do que qualquer situação. E que o segredo para a prosperidade é fazer planejamento financeiro e colocá-lo em prática com muito foco.

Meu presente de final e ano para você é uma planilha financeira que tenho certeza que vai fazer toda diferença na organização de suas finanças. Basta você me seguir e mandar um direct no Instagram @juli.alano me solicitando a mesma.

Quero desejar a você e sua família um ótimo final de ano, que 2021 que se aproxima seja fonte de inspiração e esperança para realizações extraordinárias que estão por vir na sua vida, basta você trabalhar por elas.

SUA vida pode MUDAR só depende de VOCÊ! Afinal cada um tem o SUCESSO que MERECE!