Veículo de contador desaparecido em Canela é encontrado incendiado em Parobé

Restos mortais foram encontrados dentro do veículo

O veículo Kia/Sportage pertencente ao contador Antônio Ide Cavalli, de 69 anos, considerado desaparecido desde o dia 09 de dezembro de 2020 foi encontrado completamente queimado no município de Parobé.

Restos mortais foram localizados no interior do veículo, no entanto, a identificação da vítima dependerá do resultado do exame de DNA.

Entenda o caso acessando esse link.

Foto: Reprodução/Polícia Civil