EMPREENDEDORISMO E GESTÃO FINANCEIRA: UMA PARCERIA NECESSÁRIA • Juliana Alano #30

Caro leitor, hoje vamos falar sobre empreendedorismo e gestão financeira, quarto tema que abordei no livro Educação e Gestão Financeira: coisas que ninguém te conta, escrito com o consultor empresarial Alexandre Vargas.

Empreender no Brasil é um desafio gigante, este foi justamente o tema do meu primeiro livro. Milhares de empresas são abertas todos os anos e a grande maioria fecha suas portas antes dos dois primeiros anos, por falta de gestão. Muitas pessoas enxergam no empreendedorismo a ponte para ter liberdade financeira, normalmente são ótimos no que fazem, ou seja, possuem muito conhecimento técnico, mas não sabem gerir muitas vezes nem suas finanças em casa.

Não foram poucos os casos em que pessoas providas de valores substanciais em recursos financeiros, na condição de empreendedores, se valendo de heranças recebidas, fundos de garantia, imóveis e outros meios legítimos de recursos, terminaram não tendo êxito em seus investimentos. Decorre daí a importância do planejamento, que precisa estar intimamente ligado a visão do que se quer empreender, associado a gestão financeira do montante que se pretende investir. Buscar apoio nas ferramentas de gestão e administração, como o plano de negócios é algo indissociável para quem, de forma sustentável deseja se tornar um empreendedor de sucesso.

Empreender sem o auxílio de ferramentas de controle financeiro deixa o processo incompleto. Por mais nobre que seja o seu propósito e sua força de vontade para fazer o negócio dar certo, o uso de controles simples, mas eficientes fazem toda diferença.

Não tenha medo de empreender, você só precisa estar preparado e se não estiver seguro, busque bons profissionais que possam lhe auxiliar, investir em conhecimento antes vai te poupar prejuízos grandes depois. Já dizia Thomas Edison “EU não FALHEI. Só descobri 10 mil CAMINHOS que não eram o CERTO”.