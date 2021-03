Quem é e como vivia o traficante preso com a mulher em Garopaba?

Continua depois da publicidade

Casal levava vida de luxo no litoral catarinense

A Polícia Civil prendeu, na noite desta sexta-feira (26/02), um dos principais traficantes de Canela, Renan Luis Boff da Silva, juntamente com sua mulher. A ação ocorreu no centro da praia de Garopaba, no Estado de Santa Catarina.

O delegado titular de Canela, Vladimir Medeiros, responsável pelos pedidos de prisão, informou que o criminoso era investigado por liderar grupo de tráfico de drogas, tendo sido alvo da Operação Xeque-Mate, realizada em Canela em outubro de 2020. Desde então, o traficante encontrava-se foragido.

Renan também havia sido investigado e indiciado nas operações Renânia e Rato do Banhado, quando foram apreendidas drogas e armas em 2017 e 2019.

Traficante vivia em casa de alto padrão em Garopaba/SC

Vida de luxo em Garopaba

A partir da troca de informações entre a Polícia Civil do Rio Grande do Sul e a Polícia Civil de Santa Catarina, agentes catarinenses monitoraram o investigado, que foi detido quando saía de um supermercado localizado no centro de Garopaba, no Estado vizinho.

O casal estava em um veículo Mercedes, importado de luxo. A Polícia Civil calcula que os veículos apreendidos com o traficante somam mais de R$ 200 mil.

Além disso, o criminoso possui apartamento de alto padrão em Canela e o casal levava uma vida de luxo.

Renan traficava cocaína, porém, sem colocar a mão na droga, atuando na modalidade de telentrega, com traficantes locais que faziam a distribuição da cocaína para um público de maior poder aquisitivo.

Contra o criminoso havia três mandados de prisão, todos expedidos pelo Poder Judiciário gaúcho a pedido da Polícia Civil de Canela. Contra a mulher do traficante também havia mandado de prisão decretado a pedido do órgão policial canelense.

Traficante comandava esquema de entrega de drogas a partir do litoral catarinense

Golpe no tráfico e cooperação entre Estados

O Delegado Vladimir Medeiros Afirmou que o criminoso era o último grande traficante de Canela que ainda estava em liberdade. “Agora, com sua prisão, todos os distribuidores de drogas da cidade encontram-se presos”. Medeiros destacou a integração entre as Polícias Civis gaúcha e catarinense, agradecendo a ação realizada no Estado vizinho.

O Delegado Heliomar Franco, Diretor da Delegacia Regional de Gramado (2ª DPRI), ressaltou que as ocorrências criminais de maior gravidade em Canela têm recebido as devidas prioridades e sido solucionadas com a identificação e prisão de seus autores, trazendo tranquilidade à comunidade, ocorrendo o mesmo no combate ao tráfico de drogas.

Fotos: Divulgação/DP Canela