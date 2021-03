QUANTO VALE SEU NEGÓCIO? • Juliana Alano #32

Continua depois da publicidade

O papo de hoje é questionar quanto vale seu negócio, mas não valor monetário, o valor da marca, da clientela, o serviço ou produto inovador que vão agregar no valuation. Queremos chamar sua atenção para outros valores, aquilo que o dinheiro não compra, tempo, qualidade de vida, prosperidade e tudo que está intrínseco na vida do empresário. Lembrando que esse tema foi escrito juntamente com o empresário e coach Angelo Macedo.

Dois pontos que muitos empreendedores por vezes não percebem a importância ou mesmo não entendem o quanto isso será determinante para o andamento do seu negócio: gostar de vender e gostar de pessoas. Primeiro você precisa gostar de vender e se não gosta, vai precisar aprender. Não existe uma atividade comercial sem vendas, sejam produtos ou serviços, o sucesso nas vendas fará seu negócio ter sentido ou não.

Segundo gostar de pessoas, você vai precisar vender seus produtos ou serviços para pessoas, logo, vai precisar entender como o ser humano se comporta no momento de decisão de entregar seu dinheiro em troca de algo.

Mas se realmente decidir empreender o primeiro passo é buscar o que faz sentido para você, quais benefícios lhe proporcionará, pensando além da parte financeira. Busque algo que possa lhe proporcionar realizações, que ajude e que resolva as dores das outras pessoas e que traga paz interior.

Tem coisas que valem muito mais que cifras no bolso, claro que o dinheiro é importante, mas melhor ainda quando ele vem agregado a aprendizagem, novos desafios e principalmente oportunidade de realizar seus sonhos.

Segundo Farrah Grey você sempre vai realizar sonhos, ou você realiza os seus próprios sonhos ou será contratado para realizar os de outras pessoas. Pense nisso!