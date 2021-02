EMPREENDEDORISMO FEMININO: AUTOESTIMA VERSUS PROSPERIDADE • Juliana Alano #31

Continua depois da publicidade

Caro leitor, hoje vamos falar sobre empreendedorismo feminino, um dos temas que adorei ter no livro Educação e Gestão Financeira: coisas que ninguém te conta, um olhar diferenciado da amiga empreendedora e escritora Patrícia Saraiva Seben.

Já falamos aqui da dificuldade de empreender no Brasil, o que gostaria de chamar sua atenção é como o empreendedorismo, seja ele por oportunidade ou necessidade, pode causar na vida de uma mulher que não viu no mercado de trabalho suas necessidades atendidas e abre seu próprio negócio.

O público que me segue e busca meus serviços é formado por 90% de mulheres empreendedoras, mães, casadas, entre 35 e 45 anos. Acredito que esse perfil se deva pela questão de identidade com minha trajetória profissional e história de vida, pois ser uma educadora financeira já é uma quebra de paradigmas em um universo até então dito masculino.

Empreender é desafiador, e para a mulher talvez seja um pouco mais, pois culturalmente ela possui responsabilidades com a maternidade e com o casamento. Estamos no século XXI e por mais que possamos escolher o que fazer, essas são demandas naturais e às vezes, exigidas socialmente. O direito de empreender pode ser mais uma atividade no cotidiano dessa mulher que sonha viver melhor. A liberdade financeira feminina é um desafio para muitas mulheres, até porque não somos ensinadas a ganhar ou cuidar do dinheiro. Historicamente, mulheres são criadas para obedecer, cumprir ordens, cuidar do marido, dos filhos, dos seus pais e assim por diante, e atualmente, trabalhar e ser responsável por seu sustento financeiro.

Mulheres precisam aprender a ganhar e a cuidar do seu dinheiro, pois por meio da renda, conseguimos cuidar assertivamente de nossos interesses. A geração de renda impacta na autoestima e no seu poder pessoal, pois a renda é item fundamental para sobrevivência no contexto capitalista e nada é mais bonito do que uma mulher confiante por tomar conta de si e do que mais lhe interessar. Ao ter renda, a mulher consegue manter sua segurança financeira, seu conforto, seu visual e realizar seus sonhos. A MULHER autônoma em suas FINANÇAS pode TER e SER o que ela QUISER. Pense nisso!