Prefeitura de São Chico realiza ações emergenciais no entorno da Barragem do Salto

Relatório preliminar constatou que talude próximo ao reservatório encontra-se em processo de ruptura

Seguindo orientações de um engenheiro civil, doutor em geotécnica, que visitou a localidade do Salto na última quarta (15), a Prefeitura de São Francisco de Paula iniciou as ações emergências para mitigação do surgimento de fendas no solo e movimentações de massa na localidade de Eletra, entorno da Barragem do Salto.

Após o surgimento de rachaduras e deslocamentos de uma encosta, surgiu a preocupação que um deslizamento de terra pudesse acontecer, o que prejudicaria moradores do entorno da Barragem do Salto e ainda, pior, se essa massa chegasse até à água, uma onda poderia causar alagamentos ou até prejudicar a estrutura da barragem.

Ainda na noite de segunda (13), o perímetro foi evacuado e interditado pelos Bombeiros Militares e Defesa Civil de São Francisco de Paula. Após um alerta da Defesa Civil do Estado, mencionando o risco de rompimento da Barragem, a situação se agravou, levando a preocupação para outros locais que estariam na mancha de alagamento. Alguns municípios chegaram a evacuar moradores lindeiros ao Rio Caí.

Na última quarta (15), uma equipe coordenada pelo Tenente Miguel Oliveira, comandante do Pelotão de Bombeiros Militar de Canela, que também responde por São Francisco de Paula, por um sargento do B2, inteligência do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, e pelo engenheiro civil, doutor em geotécnica, Felipe Gobbi, da FGS Geotecnia, com larga experiência em pós-desastres e que presta apoio voluntário à Defesa Civil Estadual, esteve no local.

Preliminarmente, Gobbi salientou que foi acertada a decisão do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil em evacuar o local, o qual deve permanecer sob constante monitoramento. Será necessário um estudo mais aprofundado para um diagnóstico da profundidade das fendas e o efeito da água na encosta.

Neste primeiro momento, o engenheiro localizou pontos de rachadura no solo, através do qual a água da chuva está infiltrando, que pode estar alcançando pontos mais profundos e causando a movimentação de massa, inclusive com locais próximos ao reservatório, aonde a água aflora da terra com vazão elevada.

A ação emergencial consiste em reparar as fendas no solo na Av. Eletra para que a água deixe de infiltrar no solo. Com base nos indícios de campo é possível constatar que o talude em questão se encontra em processo de ruptura.

A dúvida consiste na magnitude da superfície de ruptura. A primeira hipótese é que a ruptura que aparece próxima ao hotel Clube Federal, na Av. Eletra, tenha o pé acima do nível do reservatório do Salto. A segunda hipótese é que este processo de ruptura seja mais abrangente, e envolva as camadas mais profundas de solo, podendo neste caso o pé da ruptura se situar abaixo do nível d´água do reservatório. As hipóteses não são excludentes, ou seja, é possível que ambas as superfícies de ruptura tenham se desenvolvido ou seguem em desenvolvimento.

A Ceee informa que a barragem do Salto encontra-se íntegra, dentro de seus parâmetros normais de operação. Não há uma conclusão sobre o impacto que a queda da encosta provocaria na barragem, por isso, preventivamente, foi feita a evacuação da população.

O traçado do túnel que leva água da barragem do Salto até a usina de Bugres não coincide com a área na qual foram identificadas as trincas no solo. A estrutura, que foi escavada em rocha e revestida em concreto, está em perfeitas condições operacionais, sem bloqueios ou qualquer coisa que impeça o fluxo da água até Bugres.

Com relação às medidas preventivas tomadas em virtude de um provável escorregamento da encosta junto à tomada d’água, a CEEE Geração diminuiu o fluxo de água no túnel ao mínimo. O objetivo é que, caso a encosta obstrua a tomada d’água, não entre terra na estrutura, já que a limpeza do túnel demandaria ações mais complexas que poderiam interromper a transposição.

