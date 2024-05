Saiba mais sobre o aqueduto que leva água do Salto à Hidrelétrica de Bugres

Entenda a obra que garante geração de energia e abastecimento de água ao Vale do Paranhana

Pouca gente sabe, mas nossa região conta com uma grande obra de engenharia, construída na década de 50. É a transposição das águas do Rio Santa Cruz, a partir da barragem do Salto, em São Francisco de Paula, para a Hidrelétrica de Bugres, em Canela.

A PCH – Pequena central hidrelétrica de Bugres, situada na localidade rural com o mesmo nome em Canela, está em operação desde 1952 e tem capacidade de gerar 11,12 MW (megawatt). Bugres pertence ao Sistema Salto, mesmo ficando 3,63Km da barragem do Salto e utiliza as águas do Rio Santa Cruz, acumuladas nas barragens do Salto, Blang e Divisa.

Estas águas chegam até a usina através de um túnel, escavado na rocha, com 2,08Km, após, segue em canos de ferro, podendo ser direcionadas para as usinas de Bugres e Canastra, ao mesmo tempo ou individualmente. Este túnel é vital para o funcionamento da PCHs.

O aqueduto

Construído no início da década de 1950, o túnel tem 2.080 metros de extensão e 2,2 metros de diâmetro, escavado totalmente na rocha, sendo o seu interior revestido com concreto. Ele passa por baixo da localidade do Salto e da ERS 235, até chegar em Canela.

A tomada de água é realizada na margem esquerda da Barragem do Salto, em uma casa de máquinas localizada praticamente sob o muro. Ali se encontram os controles das comportas da própria barragem e do túnel.

O túnel inicia 11 metros abaixo da casa de máquinas e tem um desnível de apenas cinco metros até o seu final, já na localidade rural de Bugres. A água é conduzida apenas pela força da gravidade.

A partir deste ponto, existe uma casa de válvulas, que permite direcionar a água apenas para PCH Bugres, apenas para PCH Canastra, ou para as duas ao mesmo tempo.

Da casa de válvulas até as turbinas de Bugres, são mais 1,4Km, em canos de ferro.

Barragens e Canastra

Logo após a PCH Bugres está localizada a Barragem do Canastra, que também foi totalmente esvaziada e inspecionada. A CEEE aproveitou para fazer manutenção na barragens e nas casas de máquinas, inclusive do Salto.

A PCH Canastra está localizada cerca de 7Km após a barragem. Ela tem capacidade de geração de 21,25MW e foi construída em 1956. A geração utiliza as águas das nascentes do Paranhana e também da tranposição das águas do Salto.

É neste ponto que o Rio Paranhana recebe as águas do Rio Santa Cruz, mais que dobrando o seu volume.

Abastecimento do Paranhana

Você talvez não tenha se dado conta, mas muitas pessoas dependem da água do Salto e não são das cidades de Canela, Gramado e São Francisco de Paula.

As cidades do Vale do Paranhana, como Três Coroas, Igrejinha, Taquara, Parobé e Campo Bom dependem desta água para consumo e diversas atividades.

Para se ter uma ideia, segundo o chefe do Sistema Salto, Everton Serafim Vieira, em condições de tempo normal, quando a água do Salto não está passando por cima da barragem e o escoamento é feito pelas comportas, são liberados 5m³ por segundo de água para o Rio Santa Cruz e esse é o volume de água normal do rio. Já a transposição garante 8m³ de água para o Rio Paranhana.

Ou seja, a barragem do Salto garante mais água para o Paranhana do que o próprio volume que é liberado para o Santa Cruz a partir do Salto. E é justamente esta água que é usada para o abastecimento humano nas cidades do Vale do Paranhana. Portanto, sem a transposição, o Rio Paranhana seria um arroio e não garantiria o abastecimento.

Além disso, vem o fator mais importante de todos, o ambiental. O Paranhana deságua no Rio do Sinos, bacia do Lago Guaíba.

Em razão de sua geografia e da poluição que recebe das cidades do Vale do Paranhana e Vale do Rio do Sinos e dependesse apenas da sua nascente, o Sinos já teria sido extinto há muito tempo. O que garante a sobrevida é a transposição feita no Salto.

Em julho de 2017, a reportagem da Folha acompanhou uma inspeção feita no aqueduto e produziu um vídeo e um infográfico exclusivo, que você confere abaixo: