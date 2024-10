Edição 642 da Folha de Canela – 10 de outubro de 2024

Nesta edição:

Gilberto e Tolão falam como prefeito e vice eleitos e colocam a Saúde como prioridade para o início do Governo

O jornalista Francisco Rocha conversou com Gilberto Cezar e Tolão, prefeito e vices eleitos para governar Canela no período 2025-2028. A entrevista aconteceu na tarde de terça, no Grande Hotel Canela e pautou diversos assuntos de interesse da comunidade.

Veja também:

Alguns números curiosos desta eleição, na Coluna 360 Graus – Página 22

A Cezar o que é de Cezar – Opinião Forti – Página 3

As colunas sociais de Bethy Schons e Re Willrich. Páginas 7 a 9