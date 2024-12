Queda de avião causa incêndio e deixa vítimas em Gramado

Aeronave de pequeno porte teria batido em um prédio antes de cair em um estabelecimento comercial

ATUALIZAÇÃO ÀS 11h23mim:

Ao menos oito pessoas estariam no avião que caiu em Gramado

Aeronave decolou em Canela com destino a Jundiaí/SP

Por volta das 9 horas da manhã deste domingo, 22 de dezembro, uma aeronave de pequeno porte caiu na Avenida das Hortênsias (RS-235), em Gramado, próximo à loja da Prawer. O acidente foi confirmado por profissionais de segurança que atuam no local desde os primeiros momentos após o impacto.

Bombeiros de Canela auxiiiam na ocorrência.

Informações preliminares indicam que há vítimas, incluindo pessoas gravemente feridas. Contudo, o número exato de atingidos e a possibilidade de vítimas fatais ainda não foram confirmados pelas autoridades.

O choque da aeronave contra o prédio de um estabelecimento comercial resultou em um incêndio, mobilizando equipes de resgate e combate ao fogo. A área foi isolada, e o trânsito no sentido Gramado-Canela está completamente bloqueado. Veículos estão sendo desviados para a pista contrária, onde o fluxo nos dois sentidos tem gerado lentidão significativa.

As causas do acidente ainda são desconhecidas, e as equipes seguem no local trabalhando para atender as vítimas e controlar a situação.

Mais informações serão atualizadas a qualquer momento no Portal da Folha.