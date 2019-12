Projeto do novo quartel do Corpo de Bombeiros foi protocolado na Prefeitura

Continua depois da publicidade

O prefeito Constantino Orsolin recebeu na manhã de quinta-feira (12), em seu gabinete, a visita do sargento Roger Martins – representando o Corpo de Bombeiros de Canela, que estava acompanhado do presidente do Mocovi – Movimento Comunitário de Combate a Violência, José Carlos de Souza, da advogada Renata Pacheco e do engenheiro civil Vinícius Flesh. Na ocasião, foi apresentado para o chefe do Executivo o projeto do novo quartel dos Bombeiros de Canela, que deverá contar com 895 m² de área construída.

O engenheiro responsável pela obra destaca que trata-se de um projeto moderno, com edificação em concreto pré-moldado, seguindo padrão europeu e normas de sustentabilidade. No térreo ficarão instalados cinco alojamentos para facilitar a logística dos bombeiros no atendimento das ocorrências, enquanto que o andar superior abrigará o setor administrativo.



R$ 450 MIL GARANTIDOS PELO FUNREBOM

Conforme o presidente do Mocovi, José Carlos de Souza, para a construção do quartel já estão garantidos R$ 450 mil por meio do Funrebom – Fundo Municipal de Aparelhamento do Corpo de Bombeiros. “Como a obra está orçada em R$ 1,5 milhão, vamos buscar o restante dos recursos através de emendas parlamentares e campanhas junto a comunidade”, projeta José Carlos.

Parte da documentação foi protocolada na Prefeitura ainda na quinta-feira e a expectativa é de que o início das obras ocorra no 1º semestre de 2020. “Nossos bombeiros são verdadeiros guerreiros e merecem um espaço digno, de acordo com a relevância dos serviços que prestam para a sociedade”, comentou o prefeito Constantino Orsolin.



