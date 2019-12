Polícia Civil indicia vândalo que quebrou CRAS Santa Marta

Continua depois da publicidade

A Polícia Civil de Canela indiciou, na tarde desta terça (17), um indivíduo que quebrou os vidros do CRAS, no Bairro Santa Marta, em outubro passado. O homem, de 28 anos e sem antecedente policial, foi flagrado pelas câmeras de segurança do local. Ele teria ficado descontente pelo atendimento e passado a danificar os vidros do prédio.

O delegado de Canela, Vladimir Medeiros, informou que ele foi indiciado por dano qualificado, com aumento de pena, por se tratar de prédio público.

Imagens: DP Canela