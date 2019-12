São Francisco de Paula entrega uniforme escolar para todas as crianças da rede municipal

Continua depois da publicidade

O Kit conta com camiseta de manga curta, longa e abrigo, e deverá ser entregue de acordo com as estações do ano.

A partir de 2020, todas as crianças matriculadas entre a Pré-escola e o Ensino Fundamental na rede municipal de São Francisco de Paula, receberão uniforme escolar padrão. O Programa de Distribuição Gratuita de Uniformes, implantado pela Secretaria Municipal de Educação, entrou em vigor ainda este ano, beneficiando as crianças que já realizaram a rematrícula para o próximo ano letivo. A ação prevê a distribuição de camiseta de manga curta, camiseta de manga comprida, calça de abrigo e casaco de abrigo, com entrega de acordo com as estações do ano.

A Secretária de Educação Ana Paula Ferreira Cruz Bennemann destaca que o uniforme escolar traz benefícios que ultrapassam a sala de aula. “É uma forma de promover a igualdade entre os colegas que muitas vezes podem ser de classes sociais diferentes, tornando o ambiente escolar mais igualitário. Outra questão importante é a segurança dos estudantes garantida pela camiseta amarela e identificada, além da economia financeira para os pais dos alunos”, destaca.

O investimento em uniformes para o ano de 2020 deve chegar a 250 mil reais. O Programa é uma das etapas da qualificação do ensino e aumento do índice educacional do Município. Além dessa ação, outras ocorrem paralelamente buscando os mesmos objetivos, como a implantação da apostila única em toda a rede escolar municipal, em um investimento anual de cerca de 450 mil reais. O número de novas escolas também deve chegar a cinco até o final de 2020.

Fotos: Divulgação