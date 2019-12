Acendimento dos Arcos da Avenida das Hortênsias acontece nesta segunda

Continua depois da publicidade

Os arcos da Avenida das Hortênsias serão ligados nesta segunda-feira (23), às 20h30, logo após o Show de Acendimento. Os arcos haviam sido retirados e foram soldados, jateados e repintados, “foram todos revitalizados e ganharam uma nova iluminação com efeitos e tecnologia inovadora com efeitos de cores”, conta Edson Nespolo, Presidente da Gramadotur. Nespolo disse ainda que Gramado ganhará muito com esta revitalização, “será um novo momento para a Avenida das Hortênsias, pois as luzes poderão interagir com eventos da cidade o ano inteiro e mais uma atração do Natal Luz”, conta o Presidente. O projeto de iniciativa da Autarquia Gramadotur teve investimento na ordem de R$ 750 mil. A licitação e contratação foi da Prefeitura de Gramado. A empresa Gasperin de Gramado foi a vencedora da licitação e executou o Projeto.

Fotos – Maicon Gasperim