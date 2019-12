Rota do Sol registra primeiro acidente com morte nos feriados de fim de ano

Continua depois da publicidade

O acidente vitimou duas mulheres e deixou outros três feridos

Por volta das 11h40min de segunda-feira (23), aconteceu um acidente no Km 234 da RS-453, na localidade a Várzea do Cedro em São Francisco de Paula. No acidente estavam envolvidos um Peugeot/307 com placas de Caxias do Sul e um Ford/Fiesta, com placas de São Marcos, os carros colidiram de frente, uma passageira de cada veículo faleceram com o impacto. As outras três pessoas feridas foram encaminhadas pelos Bombeiros Voluntários de São Francisco de Paula e pelo Samu para atendimento no hospital da cidade.

Este é o primeiro acidente com morte registrado na Rota do Sol neste feriadão de Natal.

Informações: Portal Leouve