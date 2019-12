Auto de Natal e Reveillon são as próximas atrações

Continua depois da publicidade

Além do show nacional com Daniel, o 32° Sonho de Natal, que continua até 12 de janeiro de 2020, terá a estreia do Auto de Natal. O espetáculo será apresentado duas vezes: no dia 25 e no dia 27, às 20h30, no Multipalco da Praça João Corrêa. Com teatro, dança, música e diálogos bíblicos, o Auto de Natal conta a história do nascimento do menino Jesus. “Queremos levar uma mensagem de fé, esperança e de renascimento. Que possamos renovar os nossos votos de fé”, afirma a diretora Carla Reis.

Virada

O Reveillon também terá programação especial em Canela. Na noite de 31 de dezembro, a partir das 23h, o DJ Rodrigo Beeds comanda o som em frente à Catedral de Pedra. Depois, a partir das 23h30min, um trio elétrico anima a festa. Em cima do caminhão, a banda Show Brasil fará a contagem regressiva para saudar a chegada de 2020 e um show pirotécnico será realizado no imponente cenário da Catedral. Todos os espetáculos do 32° Sonho de Natal são gratuitos para o público.